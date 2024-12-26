Марат Карабаев рассказал хронологию авиакатастрофы в Актау

Происшествия
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Об этом глава Минтранспорта сообщил сегодня на брифинге, посвященном крушению пассажирского лайнера AZAL, передает Kazpravda.kz

По словам министра транспорта Марата Карабаева, вчера все предприятия авиационной отрасли Казахстана — диспетчеры Казаэронавигации и работники аэропорта Актау — проявили себя на высоком профессиональном уровне, сработали четко, слаженно, своевременно и оперативно.

Министр уточнил, что первый сигнал о самолете Embraer-190, выполнявшем рейс 82-43, поступил в 10:43 диспетчерам районного диспетчерского центра Актобе.

«После чего до захода в воздушное пространство РК у воздушного судна отказали системы управления, руль высоты. Экипаж не имел возможности устойчиво выдержать курс и высоту. После предоставления данных о погоде в Махачкале и Баку экипаж принял решение лететь на Актау», — рассказал Карабаев.

В 10:53 была получена дополнительная информация о том, что на воздушном судне взорвался кислородный баллон, один из пассажиров теряет сознание. Экипаж запросил реанимацию по прилете.

«Незамедлительно руководитель полетов Казаэронавигации оповестил все аварийные службы – это пожарная команда и медицинский персонал – о прибытии аварийного воздушного судна в аэропорт города Актау, которое уходило на запасной аэродром из города Грозного. Служба сработала на оперативность», — сказал министр.

До входа борта Embraer-190 в воздушное пространство Республики Казахстан все аварийные службы аэропорта были готовы к приему самолета.

«В 11:02 экипаж установил связь с диспетчером вышки города Актау. Диспетчер Актау оперативно оказал все необходимые действия для посадки воздушного судна на аэродром. Более того, для облегчения установления визуального контакта с полосой были включены огни взлетно-посадочной полосы.

Экипаж предпринял две попытки захода на взлетно-посадочную полосу аэродрома Актау, при которых наблюдались хаотичные изменения высоты и курса полета. Далее воздушное судно отклонилось в сторону береговой линии.

В 11:28 на индикаторе воздушной обстановки пропала отметка от воздушного судна, была потеряна связь с экипажем, и воздушное судно допустило столкновение с землей», — рассказал Марат Карабаев.

Сразу же выехали и прибыли первыми на место падения воздушного судна спасательные службы аэропорта города Актау совместно с ДЧС региона, они незамедлительно приступили к эвакуации пассажиров с борта.

«На сегодняшний день проводится расследование специальной комиссией, в состав которой вошли специалисты департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте министерства транспорта Республики Казахстан. Также в качестве экспертов привлечены авиационные эксперты страны вылета – Азербайджана, специалисты авиационных властей страны-производителя – это Бразилия, также самого производителя, то есть компании Embraer, а также страны места назначения полета, то есть Российской Федерации. Мы также находимся в тесном контакте со специалистами международной организации гражданской авиации», — уточнил министр.

По поручению премьер-министра Авиационной администрацией Казахстана начаты внеплановые проверки казахстанских авиакомпаний, выполняющих регулярные пассажирские перевозки, и аэропортов страны на предмет соответствия стандартам безопасности.

«Добавлю, что на сегодняшний день в казахстанских авиакомпаниях на регулярных пассажирских перевозках не эксплуатируется воздушное судно типа Embraer-190», — отметил Карабаев.

#самолет #Карабаев #хронология #крушение

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