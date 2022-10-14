Мечты сбываются!

Развивающий центр казахского языка Sana начал работать в Петропавловске.

Современный обучающий центр появился благодаря инициативе многодетной матери Клары Оразбековой. Государственный грант в размере 1 225 000 тенге она получила по программе «Бас­тау Бизнес».

В новом центре занимаются дети в возрасте от 5 до 15 лет, они учатся скорочтению, художественному письму и актерскому мастерству.

– В настоящее время я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, прежде работала учителем начальных классов, – рассказывает о себе руководитель центра Клара Оразбекова. – Курс актерского мастерства научит детей свободно держаться на сцене, четко говорить на казахском языке. В нашем центре работают четыре специалиста. Все дети разделены на группы, продумано удобное расписание.

Клара Оразбекова пере­ехала в Петропавловск шесть лет назад из Астаны и решила, что может способствовать развитию казахского языка в Северо-Казахстанской области.

– Я давно мечтала открыть обучающий центр только на казахском языке, – говорит она. – Когда вышла в декретный отпуск, мысль о создании такого центра буквально овладела мною. Благо, что учебной литературы казахстанских авторов на государственном языке в достатке. У нас работают и подготовительные группы.

– В рамках программы «Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы» предусмотрено выделение государственных грантов до 400 МРП или максимальной суммы до 1 225 200 тенге, – сообщил специалист центра занятости населения города Петропавловска Руслан Дейнеко. – Выдаются гранты на безвозмездной основе, на эти средства можно приобре­сти инвентарь, орудия труда, технологическое оборудование. Деньги в рамках госпрограммы не выдаются на потребительские кредиты и нужды, земельные участки, дома. Ранее для подобных целей в Казахстане действовала программа «Еңбек», по которой сумма государственных грантов составляла 200 МРП. В этом году финансирование увеличили вдвое.

На 2022 год предусмотрено 148 грантов, из них 78 – для молодежи, остальные 70 – для социально уязвимых слоев населения.