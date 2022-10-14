Свежий выпуск

Мечты сбываются!

Андрей Кратенко

Развивающий центр казахского языка Sana начал работать в Петропавловске.

Современный обучающий центр появился благодаря инициативе многодетной матери Клары Оразбековой. Государственный грант в размере 1 225 000 тенге она получила по программе «Бас­тау Бизнес».

В новом центре занимаются дети в возрасте от 5 до 15 лет, они учатся скорочтению, художественному письму и актерскому мастерству.

– В настоящее время я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, прежде работала учителем начальных классов, – рассказывает о себе руководитель центра Клара Оразбекова. – Курс актерского мастерства научит детей свободно держаться на сцене, четко говорить на казахском языке. В нашем центре работают четыре специалиста. Все дети разделены на группы, продумано удобное расписание.

Клара Оразбекова пере­ехала в Петропавловск шесть лет назад из Астаны и решила, что может способствовать развитию казахского языка в Северо-Казахстанской области.

– Я давно мечтала открыть обучающий центр только на казахском языке, – говорит она. – Когда вышла в декретный отпуск, мысль о создании такого центра буквально овладела мною. Благо, что учебной литературы казахстанских авторов на государственном языке в достатке. У нас работают и подготовительные группы.

– В рамках программы «Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы» предусмотрено выделение государственных грантов до 400 МРП или максимальной суммы до 1 225 200 тенге, – сообщил специалист центра занятости населения города Петропавловска Руслан Дейнеко. – Выдаются гранты на безвозмездной основе, на эти средства можно приобре­сти инвентарь, орудия труда, технологическое оборудование. Деньги в рамках госпрограммы не выдаются на потребительские кредиты и нужды, земельные участки, дома. Ранее для подобных целей в Казахстане действовала программа «Еңбек», по которой сумма государственных грантов составляла 200 МРП. В этом году финансирование увеличили вдвое.

На 2022 год предусмотрено 148 грантов, из них 78 – для молодежи, остальные 70 – для социально уязвимых слоев населения.

Популярное

Все
Тамара Амельченко – самый взрослый инструктор по йоге в Казах­стане
Она выкладывает на своей страничке в соцсетях столь веселые мини-сюжеты на казахском языке, где сама же и играет главные роли
Истина где-то рядом
Более 70 человек с ограниченными возможностями приняли участие в спортивном фестивале, прошедшем в Жезказгане.
Как изменилась Астана за 10 лет в фотографиях
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Звездная неделя в Астане
«Беркутам» нет равных
Лучшего – детям!
Проекты будущего
Мы – в городе, а город – в нас
Добродетель не запачкать клеветой
Алиментный фонд: помощь или иждивенчество?
СВМДА: общее стремление к миру, сотрудничеству и развитию
Импульс для нового центра
Природа в огне
«Цифра» учит
Мечты сбываются!
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
Минобороны предупредило казахстанцев о передвижении воинских эшелонов
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
Правительство утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики
25 человек осудили по делу нашумевшей финпирамиды в Казахстане
Школьники Астаны 13-14 октября будут учиться онлайн – СМИ
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными
Несовершеннолетние не смогут снять номер в гостиницах Алматы
Девяностолетние дедушки говорят о кражах. Но не совсем обычных. О традиции красть невест
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Президент поручил форсировать строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане
В Алматы прошла выставка-ярмарка голубей Семиречья
Как я училась правильно замуж ходить
Объединиться вокруг прогрессивных реформ
Куда уплывают деньги? Чем занят фонд «Қазақстан халқына»? Этот вопрос волнует многих казахстанцев
Кандидатом в президенты Казахстана выдвинута Каракат Абден
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Закон Республики Казахстан
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»

Читайте также

Свежий выпуск
В рамках ЕАЭС
Свежий выпуск
Проверка на соответствие
Свежий выпуск
Вклад в продовольственную безопасность
Свежий выпуск
Ох уж эти госзакупки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]