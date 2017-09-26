​Микс древнего и современного

На встречу были приглашены военные атташе дипломатических представительств, аккредитованные в Астане. Как отметил в своей приветственной речи заместитель министра обороны РК Талгат Мухтаров, расширение взаимоотношений двух стран служит делу общей безопасности.

Началу приема предшествовало исполнение государственных гимнов двух стран. Нельзя было не заметить, что ария, исполненная на японском, была гораздо короче нашего «Менiң Қазақстаным». «Царствование императора» («Кими га ё») состоит всего из 6 строк, и действительно его называют одним из самых коротких государственных гимнов на планете.

Вместе с тем текст японского гимна можно назвать и одним из самых старейших – это стихотворение в традиционном японском стиле вака основано на древней японской поэме, написанной в эпоху Хэйан (794–1185 годы). Песню «Кими га ё» стали исполнять со времен реставрации Мэйдзи (1868 г.), однако закон о Государственном флаге и гимне был принят только в 1999 году.

Если сделать смысловой перевод песни, то в 6 строчках заключена многовековая история японского народа, в том числе ее драматичес­кие страницы. Сегодня жители Страны восходящего солнца отк­рыты для сотрудничества.

Силы самообороны Японии, такое название сегодня носят вооруженные силы страны, были сформированы в 1954 году. Их основная задача – оборона государства, защита свобод и независимости. При этом девятая статья японской Конс­титуции сильно ограничивает деятельность Сил самообороны, не связанную непосредственно с обороной страны. Тем не менее японские военные принимают активное участие в миротворческих операциях в разных концах света.

Надо сказать, что 63-я годовщина Сил самообороны Японии совпала с 25-летием установления дипломатических отношений между нашими странами. Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РК Итиро Кавабата отметил активизацию сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран. В нынешнем году, в частности, был подписан Меморандум между министерствами обороны Казахстана и Японии.

На протяжении прошедших лет, по его словам, связи между нашими странами поступательно развивались по многим направлениям, а в течение последних двух лет можно видеть активизацию в отношениях благодаря официальным визитам лидеров двух стран. В октяб­ре 2015 года Премьер-министр Синдзо Абэ посетил Казах­стан, а в ноябре 2016 года Президент РК Нурсултан Назарбаев посетил Японию. Были достигнуты соглашения о развитии взаимодействия в таких областях, как политика, экономика, научные технологии, культура, гуманитарный обмен.