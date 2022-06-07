Миллион долларов вымогали мошенники у охранной фирмы, представляясь правоохранителями

Антикоррупционная служба в результате спецоперации изобличила группу мошенников, которые, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, требовали у руководства охранной фирмы миллион долларов США за нераспространение компрометирующих материалов о нарушениях в их финансовой деятельности и общее покровительство, сообщает Kazpravda.kz.

"Противоправные деяния группы мошенников своевременно пресечены путем задержания с поличным при получении ими от представителя фирмы 600 тысяч долларов США", - проинформировали в пресс-службе.

С санкции суда в отношении организатора преступления применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Проверяется причастность группы к совершению аналогичных преступлений.

"Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - добавили в Антикоре.