Миллионные сбережения в четырех валютах отдала мошенникам карагандинка

2 курьеров, подозреваемых в пособничестве мошенникам, задержали киберполицейские города Темиртау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Карагандинской области.

Фото: Kazpravda.kz

15 августа ночью 73-летней жительнице Темиртау лжеполицейский сообщил по телефону, что ее дочь стала виновником ДТП, и для решения вопроса в ее пользу нужно передать деньги через курьера.

Пенсионерка отдала все свои сбережения аферистам: 2,3 млн тенге, 4,4 тысячи долларов США, 7 тысяч евро и 220 тысяч рублей.

Полицейские установили личность приехавшего курьера, его местонахождение и когда будет передача денег.

Так 18 августа в одном из торговых центров у банковских терминалов был задержан 21-летний подозреваемый. В съемном жилье находился его 23-летний подельник.

При обыске квартиры найдено 370 тысяч тенге, 3 700 долларов США, 6 тысяч евро и 102 тысячи рублей.

Устанавливается причастность парней к аналогичным преступлениям.