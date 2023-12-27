Зарплаты почти 1,8 млн казахстанцев вырастут с нового года

Почти 1,8 млн казахстанцев коснется повышение минимальной заработной платы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

С 1 января 2024 года в реализацию поручения главы государства размер минимальной заработной платы в Казахстане будет увеличен с 70 тысяч до 85 тысяч тенге.

По Трудовому кодексу РК работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату не ниже МЗП.

«Благодаря этому вырастут доходы порядка 1,8 млн наемных работников с зарплатой до 85 тысяч тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности, в том числе 350 тысяч бюджетников. В первую очередь повышение МЗП коснется «низкооплачиваемых» работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций», – пояснили в Минтруда.

Стоит отметить, что МЗП считается минимальным социальным стандартом в сфере труда и устанавливается ежегодно на соответствующий финансовый год Законом РК «О республиканском бюджете».

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе послания «Экономический курс Справедливого Казахстана» поручил с 1 января 2024 года повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова объяснила, почему в Казахстане минимальная зарплата не может быть 300 тысяч тенге.