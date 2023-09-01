Минимальную зарплату повысят до 85 тысяч тенге в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе послания народу РК «Экономический курс Справедливого Казахстана» поручил правительству утвердить комплексный план развития рынка труда страны до 2030 года, сообщает Kazpravda.kz.
«Как мы обещали, правительство продолжит поэтапно повышать уровень минимальной заработной платы. В целях увеличения доходов граждан поручаю с 1 января 2024 года повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге. Таким образом, мы за три года подняли размер минимальной оплаты труда в два раза», – сообщил Токаев.
Данная мера позитивно отразится на благосостоянии около 1 миллиона 800 тысяч граждан, включая 350 тысяч бюджетников.
В целом, для всестороннего развития рынка труда президент поручил правительству в кратчайшие сроки утвердить комплексный план до 2030 года.