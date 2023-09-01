Минимальную зарплату повысят до 85 тысяч тенге в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе послания народу РК «Экономический курс Справедливого Казахстана» поручил правительству утвердить комплексный план развития рынка труда страны до 2030 года, сообщает Kazpravda.kz .

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«Как мы обещали, правительство продолжит поэтапно повышать уровень минимальной заработной платы. В целях увеличения доходов граждан поручаю с 1 января 2024 года повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге. Таким образом, мы за три года подняли размер минимальной оплаты труда в два раза», – сообщил Токаев.

Данная мера позитивно отразится на благосостоянии около 1 миллиона 800 тысяч граждан, включая 350 тысяч бюджетников.

В целом, для всестороннего развития рынка труда президент поручил правительству в кратчайшие сроки утвердить комплексный план до 2030 года.