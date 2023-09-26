Почему в Казахстане минимальная зарплата не 300 тысяч тенге, ответила Жакупова

В следующем году размер МЗП в стране будет 85 тысяч тенге.

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Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на брифинге в СЦК объяснила, почему в Казахстане минимальная заработная плата не может быть 300 тысяч тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Журналисты поинтересовались, реально ли в стране повысить размер минимальной заработной платы до 300 тысяч тенге.

"Во-первых, нужно отметить, что до 2018 года, когда минимальная зарплата была 28 тысяч тенге, мы ее вводили как социальный минимальный стандарт, то есть, ниже этой выплаты не должны были платить. В 2019 году она выросла до 42 500, далее – до 60 тысяч, 70 тысяч, и в следующем году будет 85 тысяч тенге. Мы должны воспринимать эту цифру как минимальный социальный стандарт", – ответила спикер.

Жакупова отметила, что никто из работодателей не должен платить ниже этого показателя.

"Это не означает, что все казахстанцы получают только минимальную заработную плату. Конечно, было бы классно сделать в Казахстане минимальную заработную плату 300 тысяч, но мы должны подумать о малом и среднем бизнесе. Потому что они мало того, что должны выплатить эту минимальную заработную плату, ниже которой не смогут платить, еще и должны платить обязательные платежи, а значит, это будет очень большая нагрузка для бизнеса.

Поэтому эта сумма была определена в соответствии с разработанной методологией, она не получила еще законодательного закрепления, но есть факт, что мы ее исчисление привязали к средней заработной плате и к производительности труда. И третий факт, почему не может быть 300 тысяч, мы говорим о том, что 85 тысяч тенге платится за неквалифицированный либо низкоквалифицированный труд, где нет требований к компетенции, навыкам и знаниям", – добавила министр.

Напомним, в целях увеличения доходов граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе послания народу РК "Экономический курс Справедливого Казахстана" поручил с 1 января 2024 года повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге.

Отметим, после повышения МЗП вырастут доходы около 1,8 млн наемных работников во всех отраслях и различных форм собственности, в том числе около 350 тыс. бюджетников.