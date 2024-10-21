Аида Балаева провела прием граждан

Всего на прием к министру культуры и информации РК обратилось шесть человек

Фото: Минкультуры РК

В установленном порядке были рассмотрены вопросы и предложения, касающиеся работы общественных советов, взаимодействия неправительственного сектора и государства, культуры и искусства, творческого развития и сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультинформ

Аида Балаева подробно ответила на все обращения, а также заверила, что все предложения будут детально изучены и приняты во внимание. Руководителям комитетов и структурных подразделений даны соответствующие поручения.

Напомним, прием граждан по личным вопросам министром проводится на регулярной основе по предварительной записи.