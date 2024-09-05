Минцифры Казахстана и Google подвели итоги партнерства по цифровой трансформации

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции по вопросам цифровой инклюзии и трансформации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: МЦРИАП РК

В ходе мероприятия, состоявшегося 3-5 сентября, глава Минцифры и руководитель отдела по работе с государственными органами и публичной политике по региону Кавказа и Центральной Азии компании Google Ольга Скороходова обсудили результаты стратегического партнерства, направленного на ускорение цифровой трансформации Казахстана.

«Наше сотрудничество с Google открывает новые горизонты для развития цифровой экономики Казахстана. Вместе мы создаем платформы, которые не только модернизируют инфраструктуру страны, но и способствуют развитию инноваций и созданию рабочих мест. Я уверен, что наши совместные усилия помогут Казахстану занять лидирующие позиции в цифровой трансформации на международной арене», - отметил глава МЦРИАП РК Жаслан Мадиев.

Ольга Скороходова изложила целостный подход Google к поддержке цифровой трансформации Казахстана в соответствии с глобальной стратегией компании, разработанной специально для развивающихся рынков. Основные направления этой стратегии включают партнерство с правительством в области внедрения облачных технологий, образование и повышение квалификации, модернизацию национальных систем данных и содействие инновационно-дружественному регулированию.

«Стратегическое использование технологий ИИ может позволить развивающимся рынкам достичь значительного прогресса в цифровой трансформации и ускорить экономический рост. Мы с нетерпением ждем совместной работы с министерством и правительством Казахстана на пути к цифровой экономике, поддерживаемой ИИ, на благо пользователей и граждан Казахстана», - подытожила Ольга Скороходова.

Ключевые достижения партнерства

В последние месяцы в рамках стратегического партнерства между Google и министерством были реализованы следующие важные инициативы:

Поддержка стартапов и внедрение облачных технологий

В сотрудничестве с Silkway Accelerator Astana Hub Google ускорила развитие более 55 стартапов за последние два года. Эти стартапы продемонстрировали значительный рост доходов и расширение рыночного охвата, укрепляя статус Казахстана как регионального IT-хаба. Кроме того, выпускники Silkway Accelerator, имеющие право на участие в программе Google for Startups Cloud Program, получают преимущества, способствующие внедрению облачных технологий в стране.

Образование и повышение квалификации:

В рамках проекта IT Hub в 2022-2023 учебном году более 900 студентов из 11 ведущих казахстанских университетов приобрели передовые навыки в области искусственного интеллекта, машинного обучения, облачных технологий и Android Compose.

Google активно инвестирует в развитие экосистемы разработчиков, поддерживая 17 клубов Google Developers Group (GDG) в крупных городах Казахстана. Эти клубы объединяют разработчиков различных уровней для изучения новых навыков и обмена опытом. Также Google Developer Students Clubs работают в 14 ведущих университетах Казахстана, способствуя развитию новых талантов.

Запуск новых сервисов и продуктов

В 2024 году Google представила в Казахстане несколько новых продуктов и услуг:

Инновационные инструменты ИИ:

Граждане Казахстана теперь имеют доступ к экспериментальному ИИ-чатботу Gemini и Flood Hub, инструменту, который предоставляет точные прогнозы наводнений за семь дней до их наступления, помогая сообществам лучше подготовиться к возможным стихийным бедствиям.

Street View в Google Maps:

Эта функция уже оказывает положительное влияние на развитие туристической отрасли и поддержку малого и среднего бизнеса, предоставляя детальные и интерактивные виды различных мест по всему Казахстану.

Запуск YouTube Premium:

Введение YouTube Premium вызвало значительный интерес среди граждан Казахстана, предоставляя авторам новые возможности для более эффективной монетизации своего контента.

По итогам обсуждений министерство и Google договорились продолжать совместные усилия и наметили ключевые приоритеты для будущего сотрудничества.