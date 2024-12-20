Минздрав призывает обсудить нововведения в системе ОСМС

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Минздрав предлагает поэтапный переход к Единому пакету, который предполагает к 2027 году включение услуг первичной медико-санитарной медицинской помощи (ПМСП) в пакет ОСМС.

При этом бесплатные гарантии государства (ГОБМП) для всех граждан, независимо от статуса застрахованности в ОСМС, сохранятся на следующие виды медицинской помощи: скорая помощь; диагностика и лечение инфекционных заболеваний; диагностика, лечение, лекарственное обеспечение, стационарная и стационарозамещающая помощь при социально-значимых заболеваниях, наносящих наибольший урон здоровью граждан (туберкулез, психические, поведенческие расстройства, ВИЧ, онкология, хронические гепатиты и цирроз печени, орфанные заболевания, острый инфаркт миокарда, инсульты); экстренная стационарная помощь при жизнеугрожающих состояниях; паллиативная помощь; обеспечение препаратами крови.

В госоргане полагают, что внедрение предлагаемого Единого пакета медпомощи приведет к четкости границ ГОБМП и ОСМС, без дублирования услуг, сделает доступными обследования при подозрении на социально-значимые заболевания и прохождение онкоскринингов вне зависимости от статуса в ОСМС, рост тарифов в соответствии с реальными затратами.

«Стоит отметить, что в страховой модели государство продолжит вносить взносы за 15 категорий льготников, куда входят дети, беременные, пенсионеры, студенты, безработные, лица с инвалидностью и многие другие категории населения. Поэтому данные социально уязвимые категории, а они составляют свыше 11,9 млн казахстанцев, защищены государством и им будет обеспечен доступ к медпомощи на всех уровнях, в том числе к услугам ПМСП», – пояснили в Минздраве.

Застрахованные в системе ОСМС граждане трудоспособного возраста, а это 5 млн человек, также имеют доступ к медпомощи в полном объеме.

Кроме того, свыше 1 млн граждан трудоспособного возраста, относящихся к кризисным (Д) и экстренным (Е) уровням социального благополучия, то есть с низким уровнем дохода, с 2026 года войдут в число застрахованных в системе ОСМС за счет МИО и смогут беспрепятственно получать дополнительно медпомощь в пакете ОСМС.

Остальные категории, относящиеся к категории A, B, C согласно цифровой карте семьи МТСЗН, имеющие достаточные доходы, должны будут самостоятельно застраховаться для получения медпомощи.

В результате включения данных категорий граждан в систему ОСМС уровень застрахованности в группе лиц, имеющих социально-значимые заболевания, возрастет до 93%.

Важным примером являются международные практики, где ПМСП уже включен в страховые пакеты. Например, единый пакет базовой госмедпомощи включает в себя:

- в России – санитарную авиацию, ВИЧ/СПИД, инфекции, передающиеся половым путем, туберкулез и психические заболевания;

- в Эстонии – неотложную медицинскую помощь, ВИЧ/СПИД, инфекции, туберкулез и психические заболевания;

- в Литве - только неотложная медицинская помощь;

- в Германии и Нидерландах - только сестринский уход.

«Казахстан, в свою очередь, включил в Единый пакет базовой госмедпомощи услуги, количество которых значительно превышает услуги в зарубежных странах. Таким образом, принятые меры по увеличению охвата населения медстрахованием, обязательства государства по страхованию льготной категории населения минимизируют риски недоступности медпомощи, в том числе и оказание ПМСП», – отметили в Минздраве.

Данные нормы опубликованы на портале открытых НПА для обсуждения общественности в рамках проекта закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обязательного социального медицинского страхования.