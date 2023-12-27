"Казахтелеком" обеспечил себе 100-процентную монополию в сети 5G – АЗРК

Экономика, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Аукцион министерства выиграла группа компаний АО "Казахтелеком", которая обеспечила себе 100%-ную монополию в сети 5G, заявили в антимонопольном ведомстве

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Агентство по защите и развитию конкуренции РК завершило анализ конкуренции на рынке услуг сотовой связи, передает корреспондент Kazpravda.kz 

"В настоящее время рынок сотовой связи характеризуется высокой концентрацией и преобладающей долей участия государства, где присутствует дуополия АО "Казахтелеком" с дочерними мобильными операторами АО "Kcell", ТОО "МТ–С" (Тele2/Altel) с долей рынка 63% и частным оператором ТОО "Кар-Тел" (Beeline) с долей 37%.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности организовало аукцион по распределению радиочастот на право оказания услуг сотовой связи в сети 5G без учета замечаний и предложений агентства, что привело к усилению монополизации рынка. Победителем аукционов признана группа компаний АО "Казахтелеком", которая обеспечила себе 100% монополию в сети 5G", – заявили в агентстве. 

Низкий уровень конкуренции, где преобладает квазигоссектор, привел к снижению состязательности за клиента между операторами связи и к поддержанию цен. В результате отмечается резкое увеличение жалоб на рост цен, на качество услуг связи и Интернета.

Операторы связи повышение цен объясняют в том числе ростом объема инвестиций на поддержание и развитие сети.

"Однако по полученным данным наблюдается тенденция снижения объема инвестиций в динамике: к примеру в 2021 году снижение составило 20% в сравнении с предыдущим годом, в 2022-м – 30%. При этом инвестиционная возможность сотовых операторов растет (+11,5% в 2022 году в сравнении с предыдущим годом), как и прибыль в динамике (+21% в 2022 году)", – оперировали цифрами в АЗРК.

Кроме того, в ходе анализа агентство выявило барьеры в доступе на рынок услуг сотовой связи и в получении радиочастот, препятствующие конкуренции. Это наличие условий в НПА, ограничивающих конкуренцию; несовершенство системы распределения РЧС; доступ к инфраструктуре и ресурсам. В МЦРИАП направлены рекомендации о принятии мер по их устранению и обеспечению развития конкуренции в отрасли.

Также АЗРК обнаружило признаки антиконкурентных согласованных действий при установлении цены звонков в тарифных планах, где предусмотрена тарификация.

#МЦРИАП #монополия #конкуренция #Казахтелеком #5G #сотовая связь #операторы

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