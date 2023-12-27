Цены за минуту разговора завышали сотовые операторы – АЗРК грозит им расследованием

Экономика, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В действиях сотовых операторов обнаружены признаки антиконкурентных согласованных действий, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на АЗРК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что АЗРК проанализировало тарифные планы и динамику цен на услуги сотовой связи  по этому поводу абоненты неоднократно обращались в госорган. В результате агентство выявило значительный рост цен по тарифным планам сотовых операторов  от 7,7% до 57,3% в 2023 году.

Только за май-июль 2023 года операторы последовательно повышали стоимость услуг на более чем 30 тарифных планах с ежемесячной абонентской платой, опубликовав информацию на своих официальных сайтах.

"В этой связи, с учетом пункта 3 статьи 199 Предпринимательского кодекса, в связи с повторным обнаружением в календарном году признаков антиконкурентных согласованных действий, агентство начало расследование в отношении сотовых операторов АО «Кселл», ТОО «МТ–С» (Тele2/Altel) и ТОО «Кар-Тел» (Beeline) по статье 170 Предпринимательского кодекса", –  рассказали в ведомстве.

Также агентство обнаружило признаки антиконкурентных согласованных действий при установлении цены звонков за одну минуту разговоров и один SMS в тарифных планах, где предусмотрена тарификация указанных услуг за одну единицу.

"Сотовым операторам были направлены уведомления о прекращении выявленных признаков путем обоснованного снижения цен. В случае неисполнения сотовыми операторами уведомления в установленные сроки, агентство также вынесет решение о проведении расследования", – добавили в пресс-службе.

#нарушение #АЗРК #тарифы #связь #сотовые операторы #звонки

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