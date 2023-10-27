Мужчина скончался от удара в голову в Шымкенте

Мужчина погиб в ходе конфликта в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

26 октября в УП Аль-Фарабийского района сообщили о трупе мужчины по улице Тауке хана.

Как установила следственно-оперативная группа, погибшим оказался местный житель 1969 года рождения.

Между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого от удара в голову один из них скончался на месте происшествия.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Проводится досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Задержан и взят под стражу 42-летний подозреваемый.