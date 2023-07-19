Фитнес-тренера застрелили в Алматы

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В Департаменте полиции Алматы сообщили об убийстве мужчины в собственной квартире, передает Kazpravda.kz.

"Уголовное дело зарегистрировано и расследуется УП Наурызбайского района города Алматы по части 1 статьи 99 УК РК. С целью раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что личности подозреваемых уже установлены, принимаются меры к их задержанию.

Сегодня Telegram-канал "Криминальный Казахстан" опубликовал информацию, что сегодня ночью, 19 июля, в своей квартире был застрелен Дамир Туребаев, фитнес-тренер клуба "Fitness Blitz". Известно, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

"По предварительным данным, у гражданина Т. со своими знакомыми произошел конфликт", - добавили в департаменте полиции города.