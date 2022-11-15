​​​​​​​Музыку и милосердие не отменить

Поначалу в своих песнях она размышляла над острыми социальными вопросами, а потом вместе с мамой решила организовать фонд поддержки и защиты людей в трудных жизненных ситуациях.

Об этом и многом другом на пресс-конференции рассказала российская певица таджикского происхождения, посол доброй воли Агентства ООН по делам беженцев, участница песенного конкурса «Евровидение-2021» Манижа. Уже скоро она выступит с сольным концертом в Алматы.

После отмены ее нескольких концертов в России Манижа отправилась в свой «Неотменяемый тур» в Грузию, Армению, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Музыку отменить невозможно, уверена певица, как и добро, любовь, милосердие и сострадание.

В Алматы певица планирует исполнить все свои любимые песни, благодаря которым, она надеется, люди смогут хоть на время абстрагироваться от своих проблем.

Кстати, некоторые композиции девушке приходят во сне – «с мелодией, словами и аранжировкой». Остается проснуться и записать все на компьютере. А вообще-то, творчество – это, безусловно, магия. Хотя многие песни певицы рождаются посредством пережитого опыта, порой непростого. Например, песня Soldier. Как известно, семья Манижи пережила гражданскую войну в Таджикистане и хорошо знает, каково это – покидать родину, бросать все и начинать жизнь заново.

В настоящее время певица активно противостоит социальным проблемам, таким как домашнее насилие и ксенофобия. Вместе со своей мамой Наджибой Усмановой она учредила фонд Silsila.

Стоит отметить, что Казахстан входит в тройку стран – лидеров по прослушиваниям песен Манижи на различных музыкальных платформах. Певица уже посещала Алматы в декабре 2021 года в рамках акции «16 дней активных дейст­вий против гендерного насилия» и встречалась с представителями общест­венных организаций.

– Я верю в силу слова. И слово «любовь» надо произносить чаще, чем «война», – говорит Манижа. – Мы должны все больше и больше строить диалоги друг с другом. И я очень хочу, чтобы мои песни помогали людям, давали им необходимое ощущение того, что они не одиноки в своих мыслях и жизненных позициях.

Певица поделилась с журналистами темой, которую она подняла со своими друзьями во время монтажа одного из видеороликов:

– «Какие у кого были в детстве страхи?» – задались мы с ребятами вопросом. Кто-то рассказал, что боялся высоты, кто-то – пауков, а вот я боялась зайти одна с мужчиной в лифт вечером. Да, к сожалению, зачастую девочки с детства могут испытывать чувство небезопас­ности по отношению к собственному телу, собственной жизни. Ужасно, что не только при выходе на улицу, где-то в темном переулке, но и внутри семьи порой происходят страшные вещи, о которых мы с вами слышим повсюду ежедневно… Мы хотим, чтобы каждый абьюзер был наказан. Но, к сожалению, не всегда закон на стороне пострадавшей от домашнего насилия. Мы очень хотим, чтобы любая женщина в любой стране могла сказать, что домашнее насилие – ужасно, чтобы она имела право на здоровую и безопасную жизнь.

По словам Манижи, с момента создания фонда она и ее мама получали огромное количество личных сообщений от девушек, которые обращались к ним за поддержкой. Случалось даже оказывать кому-то и скорую помощь – вывозить и спасать среди ночи. Манижа надеется, что работа ее фонда будет влиять на разработку соответствующих законопроектов, поможет изменить отношение людей к этой теме.

Певица отметила, что работа ее фонда сфокусирована и на самой незащищенной группе людей – беженцах и мигрантах. Ведь если даже у гражданина той или иной страны порой отсутствуют возможности себя защитить, обратившись в полицию, что же в таком случае говорить о человеке, у которого есть по определенным причинам проблемы с документами?

– Ему еще сложнее просить о помощи, – говорит Манижа. – Я бы очень хотела, чтобы следующий год был бы объявлен Годом помощи беженцам, ведь миллионы, десятки миллионов человек на сегодня находятся вне своего дома, без возможности жить нормально. При этом, к сожалению, с каждым днем все меньше и меньше людей обращают внимание на их проблемы.

Сталкиваясь в своей социальной работе с болью и бедой людей, певица признается, что нередко ощущает эмоциональное выгорание и сама прибегает к психологической помощи.

– В последнее время я все чаще обращаюсь к знаменитой фразе героя Сергея Маковецкого из фильма Алексея Балабанова «Мне не больно»: «Главное в этой жизни – найти своих и успокоиться», – делится Манижа. – Меня вдохновляет моя команда, все те люди, с которыми я могу разделить свои идеи и почувствовать поддержку. Вот и в моей песне «Тонкий лен» есть строчка: «Хрупкие плечи, но крепкая спина, ты не одна, ты не одна…» Делая что-то хорошее для мира, хочется видеть умножение этого добра. Иначе все бессмысленно. Нужно искать своих.