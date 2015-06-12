Мы – чернобыльцы Наиль ДАУТБАЕВ, участник ликвидации последствий аварии Чернобыльской АЭС, Астана

Весной 1986 года получил повестку из военкомата, в общем, пришло время отдать долг Родине. Мне уже было 32 года, а в этом возрасте подходит срок переподготовки в вооруженных силах СССР. Я был спокоен, думая, что отслужу, как положено, месяц, а может быть, и два.

Меня назначили командиром отделения химической защиты. Сразу поставили задачу – подготовить машину АРС к маршу, а путь наш лежал в Белоруссию.

До пункта назначения добрались довольно быстро, поскольку поезд шел без остановки. Личный состав пересел на боевые машины и колонна маршем двинулась по узким пыльным дорогам в глубь леса. И только тогда мы стали понимать, куда едем. Официально нам никто не сообщал об аварии на атомной электростанции в Чернобыле. Это была секретная информация. Пока мы добирались до места службы, на АЭС работали пожарные. Но мы ничего об этом не знали.

Однако, проезжая небольшие селения, мы встречали местных жителей, смотревших на нас испуганными и растерянными глазами. Они как будто провожали нас в последний путь. Настроение у бойцов испортилось. Про радиацию всем известно, некоторым даже стало казаться, что в воздухе летает зараженная радиацией пыль.

Апокалипсис выглядел примерно так: после возгорания на атомном реакторе радиоактивное облако полетело в сторону Белоруссии и дальше в Европу. Деревни, подвергшиеся облучению в радиу­се 30 километров от эпицентра, подлежали отчуждению и выселению. Дома остались не закрытыми. Детские игрушки лежали в песочницах, словно детей только что позвали мамы пообедать. В одном дворе как будто кто-то только что начищал сапоги и оставил щетку с кремом лежать на стульчике. Картинка из фильма ужасов.

Наш полк расположился в лесу, невдалеке были припаркованы машины АРС и бэтээры химической разведки. Перекусив по-походному, личный состав был предоставлен самому себе. Кто-то любовался соснами и лесными ягодами, а кто-то разжег костер и травил анекдоты. Но тут подошел химик-разведчик с дозимет­ром и посоветовал потушить кос­тер и больше не разжигать огонь в этой местности. Замеры уровня радиации у костра всех удивили. Если посидеть на этом пепелище сутки, то этого было бы достаточно для демобилизации.

Командир войсковой части полковник Лутфулоев разъяснил личному составу ситуацию и приказал срочно передислоцироваться за 30-километровую зону от эпицентра аварии, так как мы находились в 15-километровой зоне за рекой Припять. Облучение солдат и офицеров радиацией уже началось. Позже всем были выданы карманные дозиметры-накопители в виде авторучек. Схема использования была простая, надо было записывать показания счетчика дозимет­ра в блокнот, а затем суммировать время нахождения в зоне радиации. Но часто показания счетчика в одной точке резко отличались. В общем, никто этим не занимался, потому что надо было работать.

В нашу задачу входила дезактивация местности от радиоактивного заражения, проще говоря – чистка домов и сооружений от радиоактивной пыли и грязи. Техника исполнения заключалась в промывке при помощи авторазливочных станций с использованием спе­циальных химических средств и щеток, поверхностей зданий. Дезактивацию проводили до тех пор, пока уровень радиации на поверхности не уменьшится до нулевого. А это достигалось тяжелым трудом, иногда по нескольку раз приходилось обрабатывать здания. Рядом был лес, и при сильном ветре с крон деревьев летела радиоактивная пыль. И приходилось начинать все сначала. Работали в костюмах химической защиты и респираторах.

Хотя мы были «партизаны», дисциплина соответствовала уставу вооруженных сил. Соблюдались требования субординации и исполнения приказов командиров. Перед работой проводились построе­ния, там же зачитывались приказы о награждениях отличившихся военнослужащих, разбирались случаи нарушения дисциплины и самовольного оставления части.

Командование войсковой части и командующий войсками Краснознаменного Белорусского воен­ного округа генерал-полковник В. Шуралев достойно оценивали нашу работу. Многих награждали грамотами, отправляли благодарственные письма по месту работы, вручали особо отличившимся бойцам именные наручные часы.

Работа шла четвертый месяц. Апокалипсис продолжался уже в душах и телах подвергшихся воздействию радиации. Бойцы с незримым врагом к тому времени погибали в тиши госпиталей или у себя дома от различных заболеваний.

В октябре 1986 года пришел приказ о демобилизации из вооруженных сил СССР. Поехал домой в старой с въевшейся радиационной пылью шинели с армейским рюкзаком на плече...