​На Босфоре он стоит, мудрым оком в мир глядит

ВЕЧНОСТИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ЖИВЫЕ

Города бывают веселые, разноцветные, шумные, торопливые, суетные. И такие, как Стамбул, где повседневность смыкается с вечностью. Почувствовать во всей полноте магию этих превра­щений казахстанские журналис­ты смогли, побывав в пресс-туре, организованном турецкой нацио­нальной авиакомпанией Turkish Airlines.

Первые поселения в великом и величественном городе, который еще назывался Византий и Константинополь, как пояснил гид, датируются 6 700 годом до нашей эры. А обнаружены они в европейской части Стамбула 10 лет назад во время строительства метрополитена.

Турцию казахстанцы посещают часто и охотно. Одни любят делать покупки на шумных стамбульских базарах, другие предпочитают отдохнуть у теплого и ласкового моря. Но для тех и других знаменитый и всем известный Стамбул, полный восточного очарования, тем не менее представляется мес­том неизведанным, загадочным и таинственным. Он разрушался пожарами и землетрясениями, много страдал от набегов завое­вателей. И все равно оставался городом чудес и странностей, бедности и великолепия.

Он запоминается своими величественными мечетями и дворцами, кипарисами и пленительными долинами, старинными башнями, остатками древних стен и, конечно же, голубым Босфором, который разделяет Стамбул на две части света.

Древний город поражает и пленяет путешественника, перенося его в мир волшебный и желанный. Здесь каждый шаг ведет к новым, порой нечаянным встречам с удивительным миром. Даже если ты что-то знал о Стамбуле раньше, он поразит тебя своей невиданной стороной. И ты, не ведая того сам, окажешься в одной из сказок «Тысяча и одной ночи» и не сможешь сдержать восхищенного вздоха.

Говорят, что Стамбул надо смотреть с моря. Практически с моря он и начинается – от мая­ка Румели-фенери, который возвышается у входа в пролив Босфор, соединяющий Черное и Мраморное моря. Но город так огромен, что ни с высоты башен, ни с самого высокого минарета, ни с моря весь его взглядом не охватишь.

Прогуливаясь по древнему городу, трудно не соблазниться аппетитными хрустящими бубликами, щедро посыпанными кунжутом. Их продают на каждом шагу. И еще один популярный кулинарный тренд – жареные каштаны. Нарядные красные тележки с этим деликатесом встречаются повсюду.

Ну и, конечно, невозможно не попробовать турецкий кофе, но самый любимый напиток в Турции, как и в Казахстане, – чай. Его пьют везде. Сладкий, свежий, горячий. Да и подают его красиво – в маленьком стаканчике в форме тюльпана.

…И НЕОБЫЧНЫЙ ПОДАРОК КОРОЛЕВЫ

Прилетев в Стамбул, мы попали, что называется, с корабля на бал. В роскошный дворец Долмабахче. Как говорят, в самый «нетурецкий» из монаршьих резиденций в Стамбуле. Его строили, чтобы посоперничать в помпезности с лучшими дворцами европейских правителей. Султану Абдул-Меджиду этот дерзкий замысел удался. Блестящий стиль барокко обрел на берегах Босфора особый шарм, в чем наглядно убеждаешься, посещая дворец.

Долмабахче строился 11 лет – с 1842 по 1853 год. Причина его появления — каприз тогдашнего правителя Турции, султана Абдул-Меджида I. Прогрессивный монарх тяготился громоздким и тяжелым архитектурным наследием предшественников и пожелал иметь собственный дворец в духе европейской роскоши. Для нового дворца выбрали живопис­ное место на европейском берегу Босфора. И работа под руководством армянского архитектора Амира Бальяна закипела. Средств не жалели. Одного только золота на вензеля и виньетки истратили 14 тонн! Впрочем, кое-какие детали интерьера достались бесплатно. Например, люстру для парадного зала весом почти в 5 тонн чистого богемского стекла подарила английская королева Виктория.

Во дворце посчастливилось жить 6 султанам. Последним хозяином Долмабахче стал Ататюрк. Здесь же он и скончался в 1938 году. Ныне ложе первого президента Турции – одна из главных достопримечательностей.

Общая площадь помещений Долмабахче 4,5 га, из которых для посетителей открыта большая часть – помимо главного здания, более 10 пристроек, павильо­нов и шале. Главный предмет турис­тического интереса – это, конечно же, сам Большой дворец Долмабахче, состоящий из государственных апартаментов, церемониального зала и гарема. Всего же во дворце 285 комнат и 44 залов приемов. Все мы их, конечно, посетить не смогли, но убедиться в величии замыслов Абдул-Меджида получилось.

СТАМБУЛ – ГОРОД МЕЧЕТЕЙ

Их, как утверждают экскурсоводы, больше 3 тыс. Самая большая мечеть Стамбула, куда нас и повели после посещения Долмабахче, – Сулеймание. Она считается одним из символов апогея расцвета Османской империи и одним из наиболее выдающихся шедевров самого известного зодчего Синана.

Поразительно, но этот огромный комплекс, построенный без каких-либо кранов, бульдозеров, компьютерного моделирования и современных строительных материалов, поражает не только архитектурными формами и элементами, но и применением технологий, которые позволили пережить за 460 лет 89 (!!!) серьезных землетрясений силой более 7 баллов по шкале Рихтера. И впрямь пророческими оказались слова Синана, сказавшего, что эта мечеть будет стоять вечность.

Огромный комплекс сопоставим по размерам с современным городским кварталом. Сюда входят мечеть с 4 минаретами, бани, медресе, кухни, библиотеки и обсерватория.

В нескольких километрах от Сулеймание находится музей Айя-София – уникальное творение византийских архитекторов и один из самых известных памятников культуры в Турции. Величественный собор Святой Софии, построенный 15 веков назад, на многие сотни лет

предопределил развитие архитектуры в Европе, Закавказье и на Ближнем Востоке.

Немало и легенд, с ним связанных. Так, на одной из мраморных плит можно заметить отпечаток руки. По преданию его оставил султан Мехмед II, завоевавший Константинополь. Когда он въезжал в собор на лошади, конь встал на дыбы. Чтобы остаться в седле завоевателю пришлось опереться о стену.

Есть еще история, связанная с одной из ниш. Если прислонить к ней ухо, то слышен шум. Рассказывают, что во время штурма в ней укрылся священник, а несмолкае­мый до сих пор шум – молитва о спасении.

Одна из самых поразительных деталей Айя-Софии – огромный купол, который словно подвешен к небесам. Его диаметр превышает 31 м. Современники не могли понять, как он может держаться на такой высоте без видимых опор, поэтому считали, что здесь не обошлось без помощи Господа.

Для строительства храма по приказу императора Юстиниана в Константинополь доставлялись драгоценные и полудрагоценные камни, слоновая кость, золото и серебро, порфировые, мраморные и гранитные колонны из античных храмов Греции и Рима. Из Рима привезли колонны из красного порфира, а из храма Артемиды в Эфесе – 107 зеленых мраморных столбов, которые и поддерживают галереи, окружая главный неф собора.

Помимо двух знаменитых архитекторов Исидора и Анфимия, над сооружением собора трудились еще 100 архитекторов и около 10 тыс. рабочих, которым удалось создать гармоничную и прочную конструкцию, поражающую вооб­ражение людей уже много веков подряд. Здесь и окна особенные. Их 40. Солнечный свет прямо потоками льется из-под купола, освещая мозаику.

ПОДЗЕМНОЕ ЦАРСТВО

Айя-София, Голубая мечеть, прогулка на катере по проливу Босфор, дворец Топкапы, Галатская башня... Об этих достопримечательностях слышала, читала, смотрела документальные фильмы, но вот о том, что попаду в совершенно уникальное место – древнее водохранилище, которое называется Цистерна Базилика, даже не предполагала. Находится оно в самом центре города в райо­не «Султанахмет». Спускаешься по 52 каменным ступенькам вниз и оказываешься в укромном мис­тическом уголке под огромным мегаполисом.

Ощущение такое, что ты оказался в затопленном дворце. В полутьме перед тобой появляется множество величественных колонн, будто вырастающих из воды и упирающихся в кирпичный свод. Между ними расходятся деревянные мостки, по которым неспешно гуляют туристы, вслушиваясь в звуки старинных мелодий и любуясь игривыми рыбками.

Величественное подземное водохранилище построили во время правления византийского императора Юстиниана I в VI веке. Город испытывал нехватку прес­ной воды, поэтому в подобных резервуарах ее запасали на случай осады или засухи. Когда-то водохранилищ в Константинополе было около 70. До наших дней сохранилось примерно 40. Из них самое крупное – Цистерна Базилика.

Толщина стен здесь около 4 м, а свод поддерживают 336 мраморных колонн. Это помещение может вместить 100 тыс. тонн воды. А чтобы кирпичные стены не разрушались, их покрыли специальным водоизоляционным раствором. Девятиметровые колонны расположены по 28 штук в 12 рядов. Причем все они разные. Ведь их свозили из заброшенных античных храмов. Наибольший же интерес у посетителей вызывают 3 колонны. Одну из них называют Колонной слез из-за характерного узора. По легенде, слезы по ней льются в память о множестве рабов, погибших при строительстве. А чтобы туристы не забывали о «встрече» с этой колонной, придумали примету. Хочешь, чтобы исполнилось заветное желание? Отыщи дырочку, просунь палец и поверти.

Однако больше всего желаю­щих фотографироваться – у двух колонн с головой Медузы Горгоны. Одна находится вниз головой, другая лежит на боку. Считается, что таким образом посетителей обезопасили от убийственного взгляда Горгоны, которая могла превратить любого в камень.

Больше 30 лет Цистерна Базилика – музей. Тут и там туристы бросают в кристально прозрачную воду хранилища монетки на счастье, которые сверкают в свете фонарей так же, как и чешуя множества золотых рыбок и карпов, которых в водохранилищах держат вовсе не для красоты, а для очистки воды.

КРЫША – 58 ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ

В Турции 55 аэропортов, которые в год обслуживают до 180 млн человек. Один из самых известных – стамбульский международный аэропорт имени Ататюрка. Он работает на полную мощность, но уже не может обеспечить все нарастающий пассажиропоток. Именно поэтому в Стамбуле полным ходом идет строительство нового аэропорта, который будет обслуживать 90 млн человек, а разместится на его территории 3 500 самолетов. Для сравнения: аэропорт Ататюрка может принять максимум 1 500 самолетов. Новый аэропорт, который планируется открыть осенью, будет обслуживать 150 авиакомпаний, осуществляя перелеты по 350 нап­равлениям.

Крыша здания терминала займет площадь более 461 тыс. кв. м, что соответствует 58 футбольным полям. В терминале будет свыше 6 тыс. помещений и установлено 9 тыс. камер видеонаблюдения. В Турции уверены, что аэропорт станет самым большим в мире.

Не забывают строители и об экологии. К моменту завершения строительства планируется на этой территории высадить 5 млн деревьев.

…И НЕМНОГО ПОЭЗИИ

Казахстан и Турция – страны, объединенные не только культурой и религией. 26 лет назад, когда наша страна обрела независимость, именно Турция первой признала Казахстан суверенным государством. В течение всех этих лет между нашими государствами идет многогранный и взаимообогащающий обмен – инвестициями, деловым опытом, культурными достижениями. В Астане есть Турецкий культурный центр имени Юнуса Эмре, открыты казахско-турецкие лицеи, учиться в которых интересно и престижно. Его выпускники прекрасно говорят на казахском, турецком и английском языках. Так что, приезжая в Турцию, в переводчиках они не нуждаются. Были такие и среди участников пресс-тура.

А что же Стамбул? Внутри этого огромного современного города прячется совершенно изумительный «твой» Стамбул. Город, наполненный мудростью, красотой, печалью и покоем… У каждого он свой.

Не об этом ли пронзительные строки Николая Гумилева?

Как вольно нам теперь:

слетать легко в Стамбул!

Пройти в прохлады

каменных мечетей,

Следить за корабельным

караваном

И чаек сосчитать –

на то он и Босфор.

Устав от тишины, проникнуть

вглубь Базара.

От водоноса длинную струю

Поймать и пить,

Стамбулом насыщаясь...

Какая нега – быть!

Какое счастье – плакать

Здесь, на твоем плече,

о царственный Стамбул!