На Хайнане вырастят сельхозпродукцию из побывавших на орбите семян

В их числе зерна риса, семена кукурузы, питайи и маракуйи

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Специалисты селекционных лабораторий южнокитайской провинции Хайнань приступили к анализу и выращиванию образцов сельскохозяйственной продукции из семян, которые в течение двух недель пробыли на орбите в условиях микрогравитации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Как пишет газета «Наньго душибао», по сведениям издания, 50 кг образцов примерно 60 видов растений и микроорганизмов, которые побывали в околоземном пространстве, в том числе зерна риса, семена кукурузы, питайи (драконьего фрукта) и маракуйи, в ближайшее время пройдут несколько тестов. Ожидается, что на их основе будут выведены эффективные товарные культуры, способствующие обеспечению продовольственной безопасности КНР.

Как уточняется, эти экспериментальные стратегические ресурсы переданы 23 научно-исследовательским организациям провинции. Согласно комментарию департамента сельского хозяйства и деревни Хайнаня, на этом этапе ученые занимаются отбором наиболее перспективных биологических материалов, выявлением потенциальных проблем и оценкой результатов воздействия особых факторов.

Селекционеры осуществят отбор высокоурожайных, засухоустойчивых, болезнеустойчивых и солеустойчивых сортов. Особое внимание также планируется уделить семенам помидоров, перца и баклажана. Как ожидается, в итоге это позволит повысить конкурентоспособность аграрных производителей Хайнаня на рынке сельхозпродукции.

«Аэрокосмическая селекция - очень важный способ отбора. Благодаря мутагенезу можно ускорить селекционный цикл», - заявила руководящий научный сотрудник государственной лаборатории «Ячжоувань» (город Санья) Пан Юнчжэнь.

По ее словам, прежде чем попасть в продовольственную корзину, селекционным материалам предстоит целая серия важных испытаний.

27 сентября Китай успешно вывел на орбиту возвращаемый спутник нового поколения для проведения экспериментов Shijian-19 («Шицзянь-19»). Он был использован для проведения различных испытаний в условиях микрогравитации. В частности, протестированы семена, отобранные селекционными лабораториями Хайнаня, восточной провинции Аньхой и Министерством сельского хозяйства КНР.

11 октября побывавшие на орбите образцы вернулись на Землю, а в начале ноября - доставлены в самую южную китайскую провинцию.