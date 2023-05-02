На какие курорты смогут летать летом казахстанцы

Казахстанцы смогут отдохнуть летом в Ираклионе (Греция), Бодруме (Турция), Батуми (Грузия) и Подгорице (Черногория), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Air Astana.

Фото: Kazpravda.kz

Все рейсы будут совершаться на дальнемагистральном воздушном судне Airbus A321LR, за исключением полетов в Батуми, куда будет летать Airbus A320.

Как уточнили в авиакомпании, полеты на греческий остров Крит в Ираклион будут выполняться из Алматы с 1 июня 4 раза в неделю. Продолжительность полета в Ираклион составит 6,5 часа, обратно – на час меньше.

Рейсы из Алматы в Бодрум возобновятся с 2 июня с частотой 3 раза в неделю. Продолжительность полета туда – 6 часов, обратно – на полчаса короче.

Рейсы из Алматы в Подгорицу стартуют 3 июня с частотой 3 раза в неделю, а из Астаны – 7 июня с той же частотой. Продолжительность рейса из Алматы – 6 часов 55 минут, обратно – на час короче; из Астаны – 6 часов 25 минут, обратно – на 50 минут короче.

Рейсы из Алматы в Батуми будут осуществляться с 6 июня 5 раз в неделю с продолжительностью полета туда 4,5 часа, обратно – 3 часа 50 минут.

В связи с началом отпускного сезона Air Astana просит пассажиров прибывать на рейс минимум за 2 часа до вылета.