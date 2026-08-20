Казахстан в семь раз увеличил объем производста продукции ж/д машиностроения

Фото: пресс-служба Минпрома

В отрасли действуют более 60 казахстанских предприятий, обеспечивающих рабочими местами свыше 8,5 тыс. человек. Уровень казахстанского содержания в производимой продукции составляет от 30 до 90%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпром

По данным ведомства, ведущие заводы по выпуску локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов, подшипников, цельнокатаных колес, осей, деталей и узлов тележки и другой продукции работают в Астане, Петропавловске, Экибастузе, Степногорске, Павлодаре, Семее, Усть-Каменогорске, Атырау. Привлечены крупнейшие мировые лидеры в области локомотиво- и вагоностроения — Wabtec Corporation, Alstom, Stadler и другие компании.

За восемь лет объем производства железнодорожной продукции в РК увеличился более чем семь раз: с 104,5 млрд до 734 млрд теңге. Так, по итогам 2025 года объемы выпуска железнодорожных изделий выросли по сравнению с предыдущим годом на 22,5% и достигли 734 млрд теңге, что составляет 13% от общего объема всего машиностроения.

Только за прошлый год отечественными заводами было произведено 114 локомотивов (45 электровозов и 69 тепловозов) и 3 068 вагонов, включая полувагоны, платформы и пассажирские вагоны.

В первом полугодии текущего года объем производства увеличился на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 345 млрд теңге. Динамика обеспечена за счет роста выпуска электровозов (рост на 24%), пассажирских вагонов(+11%), транспортных средств для ремонта и технического обслуживания железнодорожных путей (в 3,3 раза) и производства частей локомотивов и механического оборудования для управления движением (+36%).