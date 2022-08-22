На пути к большой сцене

Международный детский фестиваль-конкурс вокалистов Baqytty Bala прошел в Актобе в четвертый раз.

В Актобе приехали юные артисты из Казахстана, Арме­нии, Болгарии, Испании, России, Румынии, Польши, Турции, Узбекистана. Из 200 претендентов жюри к финалу допустило 21 участника. Несмотря на свой юный возраст, финалистам к сцене не привыкать – каждый из них уже становился лауреа­том или победителем международных конкурсов.

Состав участников нынешнего года был настолько сильным, что авторитетным членам жюри пришлось изрядно «попотеть». После долгих споров Гран-при конкурса решили не присуждать. По итогам исполнения мирового хита и песни на родном языке первое место присуждено Жанерке Абдрахмановой (Казахстан) и Ульяне Зарва (Россия) . На сцене филармонии им. Газизы Жубановой заместитель акима области Булбул Елеусинова вручила победительницам сертификаты на 700 тыс. тенге.

Жанерке Абдрахманова долго не могла поверить в свою победу. Она ученица школы искусств им. Казангапа. Счастливая Улья­на рассказала, что поет с трех лет и каждую неделю занимается в Академии Игоря Крутого в Новосибирске, а после девятого класса мечтает поступить в Гнесинское училище. Второе место разделили почти тезки – Мелани Гарсиа из Испании и Милана Пак из Узбекистана. Третье место присудили Юлии Макс (Казахстан), Элен Бадалян (Арме­ния) и Ялкы Сака (Турция). Специальный приз фан-клубы Димаша отдали нашей соотечественнице Енлик Байзак.

Организатором конкурса с первых дней является творческий центр «Димаш Али». Для его руководителя Каната Айт­баева знаменательно расширение географии участников: заявки поступили на этот раз даже из Африки. Так сказывается и активность фанатов Димаша. Например, вместе с юной певицей из Польши приехала Тереза Кокол – основательница фан-клуба и радио «Димаш» в этой стране.

– Я родом из Москвы. Вышла замуж за гражданина Турции и уже двадцать лет живу на его родине. Мы стремились попасть на этот конкурс. В Казахстане мы впервые, но мой отец в свое время запускал на Байконуре «Буран». В Актобе нашей дочери исполнилось 15 лет, и здесь для нее устроили настоящий праздник. Было очень неожиданно и приятно, – рассказывает Евгения, мама Ялкы Сака.

Престижность актюбинского конкурса подчеркнул председатель жюри Baqytty bala 2022, директор и худрук столичного музыкального театра юного зрителя Асхат Маемиров:

– Это не только бренд Актобе, но и всего Казахстана. Победители первых трех состязаний юных вокалистов уже известные артисты, и я утверждаю, что Актобе является трамплином для новых талантов, дает им путевку на большую сцену. Благодарю организаторов, в том числе местную исполнительную власть, филармонию имени Газизы Жубановой, творческий центр «Димаш Али».

Памятным событием для участников конкурса стала встреча с министром культуры и спорта РК Дауреном Абаевым и акимом области Ондасыном Уразалиным. В ходе беседы, напутствуя ребят, они напомнили, что 2022-й год объявлен в Казахстане Годом детей, а также о том, что Ержан Максим, Наргиз Жанузакова, Аслан Балкоев, Айкерим Тлеубек, Каракат Башанова, Айлун Заушева, Адель Кунадилова – звезды, зажегшиеся на этом конкурсе юных вокалистов.

Сюрпризом стало и то, что впервые в истории Baqytty bala из его участников выбрали исполнителя, который будет представлять Казахстан на детском Евровидении. Им стал Давид Чарлин из Алматы.