На страже внутренней безопасности государства

Каждый год вся страна празднует в начале мая две значимые даты – День Защитника Отечества и День Победы, посвященный подвигу наших дедов, спасших мир от коричневой чумы. Эти праздники - для нас не просто даты, но еще и являются преемственными в деле защиты Родины. Они дают нам возможность оглянуться на пройденный путь, рассказать о достижениях и задачах, наметить перспективы.

Казахстанские войска правопорядка, являясь фактически ровесниками Независимости, прошли непростой тридцатилетний путь в своем становлении и развитии. Сердцевину войск по праву составляют наши солдаты и офицеры, отдающие свою жизнь, энергию и время на благо Родины.

В одном потоке

Тридцать первый год на охране внутренних рубежей стоят военнослужащие войск правопорядка. Такое название у нашей Гвардии не случайное – именно охрана правопорядка – наша главная миссия. И для ее успешного выполнения люди в погонах, стоящие у самых истоков становления молодого Казахстана, затратили немало сил. Поэтому в эти майские праздники надо еще раз вспомнить с уважением тех офицеров и генералов, которые стояли у истоков создания казахстанских внутренних войск.

Это первый Командующий внутренними войсками Республики Казахстан генерал-майор Владимир Викторович Гордеев, командовавшие в разное время войсками генерал-майор Филистович Алексей Игнатьевич, генерал-полковник Сулейменов Каирбек Шошанович, генерал-лейтенант Джанасаев Болат Бахытжанович, генерал-майор Искаков Болат Газизович, в последнее время более 12 лет, возглавлявший наши внутренние войска, ныне Национальную гвардию генерал-лейтенант Руслан Фатихович Жаксылыков.На сегодняшний день Главнокомандующим Национальной гвардии является генерал-майор Ботаканов Еркин Советбекович.

Благодаря их высоким организаторским способностям и ежесуточному огромному труду был заложен крепкий фундамент, образно говоря в то здание, которое мы сегодня гордо зовем - Национальная гвардия Республики Казахстан. В рядах новой структуры служили те, кто сегодня являются заслуженными ветеранами – хранителями боевых традиций защитников Родины. Это генералы Токушев К. Ж., Салханов Д. Х., Дюкенев А. Р., Козак В. Р.У, Фаткуллин Р. Х., Сатов М.К. Нурахметов С. Т., Рустемханов Е.Ш., полковники Оразбаев А. А., Ахметов С.К., Графкин И.И. и многие другие.

Хочу напомнить, что именно в этом году, еще 10 января нашим войскам исполнилось ровно 30 лет, почти ровесники нашего Отечества. К горькому сожалению, свое тридцатилетие наши военнослужащие встретили не на ежегодном гала-концерте, не на торжественных совещаниях, а совсем в другой обстановке. Январь оказался испытанием и для страны, и для людей в погонах. Гвардейцы вместе с полицейскими, Вооруженными силами встали на защиту целостности страны и мирного покоя наших граждан, и выполнили свою миссию. Законопорядок был восстановлен. Вооруженные бандиты и экстремисты были отброшены и легли на дно, и теперь их находят и задерживают правоохранительные органы. Противоправные действия толпы были жестко пресечены. И именно в эти непростые зимние дни Национальная гвардия еще раз показала и доказала свою преданность государству и народу. Вся страна увидела примеры мужества, решительности и самоотверженности гвардейцев.

При выполнении непростых служебно-боевых задач, находясь в самой гуще событий и на переднем крае беспощадной борьбы с бесчинствующей толпой, офицеры, военнослужащие по контракту и солдаты Нацгвардии показали себя самыми настоящими батырами. Абсолютно никто не покинул боевых порядков и строя.

Только вперед

Надо сказать, что за три десятка лет наши войска правопорядка при поддержке Президента и Правительства не просто заново родились и выросли, а совершили большой качественный прорыв в своем развитии по всем важнейшим направлениям. Это научно-техническая модернизация, организационно-штатные изменения, улучшение инфраструктуры военных городков, новые воинские части, решение социальных вопросов.

Мир не стоит на месте. К сожалению, появляются новые виды угроз, и наша система должна оперативно реагировать на вызовы современного времени. Поэтому на войска правопорядка были возложены новые ответственные задачи.

Если условно делить нашу военную историю, то можно выделить четыре больших периода. В результате их прохождения были оптимизированы организационно-штатные структуры, решены кадровые проблемы и вопросы материально-технического обеспечения войск.

Была выполнена первая Программа реформирования Внутренних войск, проведены организационно-кадровые мероприятия, организовано всестороннее обеспечение войск, осуществлён перевод системы управления войсками от бригадной к региональной. Вместо бригад появились четыре региональных командования: «Оңтүстік», «Орталық», «Батыс» и «Шығыс», соответственно и воинские части непосредственного подчинения.

Уже в историю вошел апрель 2014 года, когда 21 числа Указом Президента Республики Казахстан Внутренние войска были преобразованы в Национальную гвардию. Данная реформа, с сохранением войск как военной организации в системе органов внутренних дел, позволила самостоятельно решать поставленные задачи в рамках общественной безопасности.

Символично, что Закон РК «О Национальной гвардии Республики Казахстан» был подписан Главой государства именно 10 января, в день образования войск правопорядка. Таким образом сохранилась преемственность. С 2015 года 10 января стал профессиональным праздником гвардейцев - Днем Национальной гвардии Республики Казахстан.

Противостоять угрозам

С вводом в жизнь нового закона Национальная гвардия получила новые задачи такие как координация действий и управление войсками при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Были определены параметры международных задач, ратифицируемых Казахстаном, а также задачи по оказанию помощи, содействию Пограничной службе КНБ Республики Казахстан по защите государственной границы. Важным является и выполнение совместно с Министерством обороны отдельных задач в системе территориальной обороны страны в военное время. Весьма значимый факт, что подразделения Национальной гвардии входят в состав Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ.

Национальная гвардия принимает участие в различных проектах, связанных с безопасностью страны. В рамках реализации мер по развитию системы государственного и военного управления в интересах обеспечения военной безопасности и обороны государства, войска участвуют в Национальном проекте «Безопасная страна», в «Концепции строительства и развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований до 2030 года», в «Стратегическом плане развития Министерства внутренних дел», в «Комплексном плане развития Национальной гвардии на 2021-2027 годы».

Такая работа, несомненно, внесет весомый вклад в поддержание оперативно-служебной и мобилизационной готовности подразделений Национальной гвардии на требуемом уровне. Это будет способствовать дальнейшему развитию мобильных, профессионально подготовленных, оснащенных современным вооружением, военной и специальной техникой войск постоянной готовности.

Если тщательно анализировать современные вызовы и угрозы внутренней безопасности, растущие из-за внешнего деструктивного воздействия, то становится ясно, что роль Нацгвардии будет расти и дальше. Мы живем во времена гибридных методов противостояния и постоянный рост протестных акций (яркий пример - январские события этого года и мировая пандемия). Поэтому постоянно необходимы адекватные меры для гарантированного выполнения всех служебно-боевых задач, стоящих перед гвардейцами.

Мы благодарны тому, что Президентом – Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Касым-Жомартом Токаевым оказывается вся необходимая поддержка Национальной гвардии по своевременному принятию мер, в целях совершенствования работы органов военного управления, состава и структуры войск, системы комплектования, военного образования и науки, а также других аспектов воинской службы.

Перспективы войск

Войска правопорядка не стоят на месте. Сегодня в системе управления Национальной гвардии рассматриваются вопросы дальнейшего развития спутниковой связи. Перспективным направлением является оснащение Национальной гвардии современными средствами разведки, беспилотными аппаратами различного радиуса действия и боевыми возможностями, а также их противодействию.

Если брать военно-техническую сферу, то следует отметить, что полным ходом идут мероприятия по развитию военно-транспортной и армейской авиации, оснащению современными образцами автобронетанковой техники, формированию авиационной базы. Данные меры направлены на обеспечение эффективного управления и своевременного наращивания сил и средств для проведения специальных операций в любом регионе страны в кратчайшие сроки.

Многое делается в плане боевой подготовки, чтобы Нацгвардия стала еще боеспособнее в противостоянии современным угрозам. Командование и личный состав вновь созданной Академии (бывший Военный институт) Национальной гвардии РК в городе Петропавловск, Горного учебного центра в Туркестанской области и Антикризисного учебного центра в Восточно-Казахстанской области активно занимаются перепрофилированием, разработкой и внедрением новых программ подготовки, улучшением материально-технической базы при руководстве и поддержке Министерства внутренних дел. Впереди нас ждет открытие магистратуры в целях подготовки офицеров управления для оперативно-тактического звена в нашей Академии.

Расширяется и углубляется география международного сотрудничества в рамках развития системы военного образования и науки. Ежегодно разрабатываются и проводятся мероприятия в рамках расширения возможностей Нацгвардии в миротворческом потенциале, путем подготовки военнослужащих, входящих в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ, на базе учебного центра «Партнерство во имя мира», к выполнению задач по предназначению в соответствии с базовыми принципами и стандартами ООН.

В целях выполнения поручений Главы государства в ближайшее время будут сформированы новые гвардейские подразделения в регионах и усилены действующие, решены вопросы с транспортным и материально-техническим обеспечением. Увеличится численность подразделений специального назначения МВД и Национальной гвардии. Продолжены мероприятия по повышению уровня боеготовности, дооснащения необходимыми специальными и транспортными средствами, увеличения оплаты труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов.

Мужество и героизм – наша традиция

Все вышесказанное говорит о том, что войска правопорядка смогут и в дальнейшем противостоять современным вызовам и угрозам и обеспечить защиту прав и свобод наших граждан, целостность и единство государства.

Нашим военнослужащим во все времена выпадают нелегкие служебно-боевые и специальные задачи. Подвиги и мужество гвардейцев красноречиво показывает, что наши офицеры, сержанты, солдаты всегда верны военной присяге и воинскому долгу. Боевой путь войск полон многими примерами мужественного и самоотверженного служения закону, идеалам добра и справедливости. Увы, существует печальная, и в то же время героическая статистика. Так, за тридцать лет истории казахстанских войск правопорядка при исполнении воинского долга погибло 27 военнослужащих. Мы помним подвиг экипажа вертолета Ми-8 в составе командира вертолета майора Котова В.В., летчика-штурмана лейтенанта Яловенко Д.Б. и старшего бортового техника капитана Долгова Г.В., погибших при выполнении миротворческой миссии в Нагорном Карабахе 20 ноября 1991 года. Яркой страницей истории внутренних войск всегда будет подвиг 17-ти воинов, героически погибших 7 апреля 1995 года в ходе неравного боя с боевиками таджикской оппозиции при защите внешних рубежей СНГ. Мы отдаем дань памяти майору Даниэлу Майлыбаеву, младшему сержанту Берикжану Калиеву, рядовому Досбол Сапару, вставших на пути вооруженных террористов при отражении нападения на воинскую часть 6655 (город Актобе) 5 июня 2016 года. И в нынешнем 2022-м году, увы, к горькому сожалению, не обошлось без потерь в наших рядах. Выполняя свой воинский долг по защите правопорядка в городах Кызылорда и Талдыкорган во время трагических январских событий, героически погибли 5 января рядовые Мадияр Кайсаров и Айбат Аманов. Все они навсегда останутся в нашей памяти.

Заслуги наших воинов высоко оценены руководством страны, свидетельством тому является награждение государственными наградами свыше 230-ти военнослужащих, в их числе полковник Кайрат Умбетов, которому присвоено высшая степень отличия – звание «Халық қаһарманы».

Хочется отметить, мужественный поступок полковника Умбетова Кайрата Жарылкасыновича. 7 апреля 2016 года в учебном центре Караганды солдат срочной службы Национальной гвардии при выполнении упражнения с боевой гранатой бросил ее недостаточного сильно, и она упала на бруствер окопа и скатилась вниз. Полковник Кайрат Умбетов, который находился рядом, не растерялся и в считанные секунды оттолкнул воина в безопасное место и прикрыл его своим телом от взрыва. В результате быстрого и правильного решения смертельной ситуации, полковник Кайрат Умбетов получил осколочные ранения плеча и правой ноги ниже колена, но ценой огромного риска спас бойца от гибели. Позже наш офицер назвал свой поступок обычным поведением настоящего офицера. Именно такие настоящие мужчины служили и служат в войсках правопорядка.

В свете всего вышесказанного и в преддверии особых для нас Праздников, мы, гвардейцы четко заверяем, что внутренняя безопасность страны в надежных руках.