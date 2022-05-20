Происшествия
Напал в маске на родственника и отнял 5 млн тенге житель Жамбылской области

Жамбылские полицейские задержали группу лиц, которые совершили дерзкое разбойное нападение в населенном пункте Мойынкумского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в районный отдел полиции обратился 82-летний житель Мойынкумского района.

«Мужчина рассказал, что в ночь с 12-е на 13-е мая, когда он находился у себя дома, двое неизвестных в масках ворвались в дом, напали на него и похитили пять миллионов тенге, которые потерпевший хранил дома под подушкой», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

По факту департамент полиции Жамбылской области начал досудебное расследование по статье 192 части третьей Уголовного кодекса Республики Казахстан «Разбой».

«Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, с целью хищения имущества в крупном размере, неоднократно, с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества», - пояснили нормы законодательства в департаменте полиции Жамбылской области.

Сотрудники полиции оперативно установили личности подозреваемых в разбойном нападении четверых мужчин в возрасте от 37-ми до 45-ти лет - 1977, 1984, 1987, 1985 годов рождения. Трое из них оказались жителями Кордайского района. Один постоянно проживает в Алматинской области.

«Как выяснило следствие, задержанные намеренно приехали в Мойынкумский район по предварительному сговору для совершения преступления. 35-летний подозреваемый оказался родственником потерпевшего. Этот родственник неоднократно просил у пожилого человека деньги в долг. Именно он и дал наводку своим соучастникам», - отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Трое подозреваемых в разбойном нападении уже задержаны, водворены в изолятор временного содержания.

«Местонахождение еще одного участника преступления устанавливается», - добавили в правоохранительном ведомстве.

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