Голосование на референдуме завершилось в Казахстане: названа предварительная явка

Голосование на всех участках референдума на территории Казахстана завершилось, явка по стране, согласно предварительным данным, составила 68,43%, об этом сообщил секретарь Центральной комиссии референдума (ЦКР) Мухтар Ерман на брифинге в ЦКР, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По данным на 22:00 голосование завершилось на всех участках на территории Казахстана и 25 участках, находящихся за границей. На 40 участках при представительствах РК за рубежом голосование еще продолжается. (…) Бюллетени выданы 8 030 739 гражданам, что соответствует 68,43% граждан, включенных в списки имеющих право голосовать на референдуме", – сказал Мухтар Ерман.

По оперативным данным территориальных комиссий референдума областей, городов республиканского значения и столицы, на 22:00 по времени Нур-Султана предварительная явка по регионам представлена следующим образом:

Акмолинская область – 73,81%,

Актюбинская – 58,06%,

Алматинская – 72,83%,

Атырауская – 67,68%,

ЗКО – 69,37%,

Жамбылская – 69,59%,

Карагандинская – 77,39%,

Костанайская – 72,28%,

Кызылординская – 79,89%,

Мангыстауская – 61,19 %,

Павлодарская – 75,53%,

СКО – 77,49%,

Туркестанская – 80,66%,

ВКО – 77,49%,

Нур-Султан – 57,06%,

Алматы – 33,30%,

Шымкент – 72,53%.