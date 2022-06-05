Голосование на референдуме завершилось в Казахстане: названа предварительная явка

Голосование на всех участках референдума на территории Казахстана завершилось, явка по стране, согласно предварительным данным, составила 68,43%, об этом сообщил секретарь Центральной комиссии референдума (ЦКР) Мухтар Ерман на брифинге в ЦКР, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"По данным на 22:00 голосование завершилось на всех участках на территории Казахстана и 25 участках, находящихся за границей. На 40 участках при представительствах РК за рубежом голосование еще продолжается. (…) Бюллетени выданы 8 030 739 гражданам, что соответствует 68,43% граждан, включенных в списки имеющих право голосовать на референдуме", – сказал Мухтар Ерман.
По оперативным данным территориальных комиссий референдума областей, городов республиканского значения и столицы, на 22:00 по времени Нур-Султана предварительная явка по регионам представлена следующим образом:
Акмолинская область – 73,81%,
Актюбинская – 58,06%,
Алматинская – 72,83%,
Атырауская – 67,68%,
ЗКО – 69,37%,
Жамбылская – 69,59%,
Карагандинская – 77,39%,
Костанайская – 72,28%,
Кызылординская – 79,89%,
Мангыстауская – 61,19 %,
Павлодарская – 75,53%,
СКО – 77,49%,
Туркестанская – 80,66%,
ВКО – 77,49%,
Нур-Султан – 57,06%,
Алматы – 33,30%,
Шымкент – 72,53%.