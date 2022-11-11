Не отвечала на звонки: парень спалил дом своей девушки в Жаркенте

В Жаркенте задержали парня, подозреваемого в поджоге дома своей девушки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.

На днях в Панфиловский районный отдел полиции обратился 60-летний мужчина, который рассказал, что неизвестный поджег его дом. Предварительный ущерб потерпевший оценил в 25 млн тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 24-летного местного жителя, обоснованно подозреваемого в умышленном поджоге. Как выяснилось, подозреваемый знаком с девушкой, которая проживает в этом доме. Она не отвечала на его телефонные звонки, что вызвало у него гнев и ревность. Впоследствии он тайно проникает в дом и поджигает его изнутри. Огонь удалось локализовать и не допустить его распространения на соседние дома и жилые постройки», – сообщили в районной полиции.

Начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Умышленный поджог». Назначены экспертизы.

В отношении ревнивца избрана мера процессуального принуждения обязательство о явке.