Не только игра, но и спорт

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Серик Кабдулов, Атырау

Гайсин знает, что шахматы никогда не выйдут из моды. Это не только спорт для интеллектуалов, но и мотивация для здорового образа жизни.

Разными путями люди приходят в спорт. У известного сегодня старшего тренера по шахматам Сабырбая Гайсина путь был не самый распространенный. Может быть, даже самый необычный. Сначала он стал болельщиком. В четвертом классе.
С детства был очень любопытным, нет – любознательным. Ему всегда было интересно, что так пылко обсуждают старшеклассники с физруком. Он тихонько подходил поближе к кругу взрос­лых и прислушивался к словам учителя по физкультуре, ходившего с неизменным «Советским спортом» в руках. Обсуждал с десятиклассниками вчерашний хоккейный матч сборная СССР – звезды НХЛ (на дворе стоял 1972 год с легендарной серией игр хоккейных гигантов мира), чемпионат СССР по футболу, матч сборных СССР и США по баскетболу на Олимпийских играх в Мюнхене. Стало интересно. Потому и торопился после уроков к киоску, чтобы успеть купить очередной номер дефицитного в ту пору спортивного издания. Так и пристрастился к спорту.

– При всем разнообразии шахматы – это игра, в которой кто-то должен выйти победителем, это соревнования. Только здесь состязаются не мышцы и кулаки, здесь борются ум, воля, выдерж­ка. Да и физическая подготовка играет далеко не последнюю роль в длинных партиях. При всех прочих равных условиях, когда партия длится до пяти-шести часов, побеждает более выносливый в физическом плане, так как тот, кто больше устал – чаще и ошибается, – говорит Сабырбай Гайсин.

Тренерский путь Сабырбая Гайсина был сложным. Через многое пришлось пройти. Но в итоге его подопечные не раз признавались лучшими.

– В 2002 году мне попался одаренный подросток Жанибек Аманов. Он пришел к нам в возрасте 13 лет. И за три года так поднаторел, что в Москве на крупном турнире получил звание кандидата в мастера спорта. Жанибек впоследствии показал очень большой прогресс, после этого я с ним начал ездить по Казахстану, по Украине, России, даже в Индии побывали. В 20 лет уже стал чемпионом Азии, был многократным чемпионом Казахстана. Потом его пригласили в Лос-Анжелес, и он порядка трех лет там проработал, продолжая играть в шахматы и повышать свой рейтинг. В Штатах раскрылись неожиданно его тренерские способности, высокую оценку Жанибеку дал 15-й чемпион мира Ананд из Индии. За время своей работы за границей Аманов взрастил несколько чемпионов США. Я был рад успехам своего ученика, – отметил Сабырбай Гайсин.

Или же взять Зарину Нургалиеву. Девочка оказалась очень одаренной. 17 августа 2019 года для Атырауской области произошло историческое событие – наша Зарина Нургалиева стала чемпионкой мира среди девочек до 10 лет на чемпионате мира по быстрым шахматам.

– Кроме Зарины мы сегодня ставим на таких призеров чемпионата Азии, как Диляра Габитова, Аят Абуллаев. Есть также Алиаскар Рахманберди, Алимансур Олжа. Но я все время ищу новых учеников, новых звезд-шахматистов. Однажды как-то шел по жилому микрорайону Атырау. Дай, думаю, зайду в садик, и там мне сразу попался смелый, решительный мальчик, разговорчивый. Я показал ему несколько ходов, и он быстро все схватил, то же самое повторилось и в следующий раз. За полтора года этот мальчик выполнил первый разряд, взрослый, и на чемпионате Казахстана занял второе место, – рассказывает шахматный тренер.

Интересной судьбе Сабырбая Гайсина, возможно, сегодня завидуют многие. Но в свое время он сам, еще мальчуган, завидовал спортивным асам. И нет только шахматистам.

– Я болел за футбол, хоккей, баскетбол. Мне было безумно интересно не просто наблюдать за играми, хотелось знать как можно больше о звездах спорта. Помню, когда я учился уже в институте, мы с мамой поехали в Москву к старшему брату, который проходил там срочную службу. Это был 1983-й год. Олимпиада московская была еще в памяти. А я, уже вполне взрос­лый человек, решил погулять по столице. Меня интересовали не Красная площадь, не мавзолей и прочее. Меня тянуло на спортивные объекты, построен­ные или реконструированные к Олимпиаде. Лужники, олимпийский комплекс ЦСКА. Поскольку в первую очередь я был фанатом хоккея, то пришел в ледовый дворец «Лужники». Меня никто не остановил, я прошел на трибуны, а там тренировался хоккейный клуб ЦСКА. Представляете – на льду Третьяк, Михайлов, Петров. Руководит процессом Тихонов. Я встал за воротами, и шайбы после брос­ков перелетали через сетку ограждения. Никто их не искал, и я собрал изрядный «урожай» шайб. А когда тренировка закончилась, набрался смелости и стал брать автографы. Звезды оказались людьми совсем простыми, шутили, о чем-то спрашивали, расписывались в моей тетради. Есть у меня и автограф великого Льва Яшина, лучшего спортивного комментатора всех времен и народов Николая Озерова. Их я раздобыл совершенно случайно, встретившись с выдающимися людьми на ВДНХ. Вот такие встречи, пусть мимолетные, пусть без разговоров, но запомнились навсегда. Фигуры какие были! Полюбовался тренировкой баскетболистов. Ткаченко, Белостенный – тоже спорт­смены мирового масштаба. В спорткомплексе «Олимпийский» в одном из залов вдруг увидел – стоят столы, а на них таблички с надписями – Бронштейн, Соколов, Васюков, Гулько, Холмов, одним словом знаменитые шахматные фамилии. Оказалось, идет чемпионат Москвы. И опять собирал автографы, – рассказал Сабырбай Гайсин.

По сегодняшний день Сабырбай Гайсин продолжает искать таланты, стараясь следить за мировыми трендами.

– На Всемирной шахматной олимпиаде 1988 года в Греции золотые медали завоевали сразу три сестры из Венгрии – Жужо, София и Юдит, младшей из них было на тот момент 12 лет. Шахматный мир был поражен, все интересовались секретом такого успеха, и выяснилось, что готовил их отец Ласло Полгар, обычный психолог и школьный учитель математики. Он оказался очень талантливым тренером и написал книгу о своих методах, которую я внимательно изучил, и она помогла мне в работе. Кроме того, слежу за всем интересным, что появляется в Интернете о методах подготовки. Говорят же: век живи – век учись. Смотрю в YouTube лучших тренеров мира, записываю интересные моменты и использую в своей работе, – заключил Сабырбай Гайсин.

#здоровье #Спорт #шахматы #ЗОЖ #Сабырбай Гайсин

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