Не задвигая бюджет

Сенаторы внесли более 100 предложений по изменению республиканского бюджета на 2023–2025 годы, откорректировав его объем на 71,8 млрд тенге.

После долгих обсуждений на пленарном заседании сенаторы предложили выделить на некоторые нап­равления дополнительные суммы. Когда, куда и сколько будет направлено?

Итак, на строительство и реконструкцию улиц городов и сел, автодорог и мос­тов дополнительно будут выделены 13,7 млрд тенге. Больше половины из них – в следующем году. Тогда по итогам 2023 года доля автомобильных дорог рес­публиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии должна составить 85,1%.

На строительство и реконструкцию водопроводных сетей Сенат запросил еще 22,2 млрд тенге. Планируется, что это увеличит доступ граждан к услугам водоснабжения в городах до 99%, в селах – до 96,1%. На газоснабжение запрошено еще 14 млрд тенге, строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 6,3 млрд тенге, строительство объектов внешнего электроснабжения – 2 млрд тенге.

За этими цифрами – не только решение инфраструктурных воп­росов страны. Каждый дополнительный тенге – это новые рабочие места и повышение уровня жизни наших граждан.

Как отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев, трехлетний бюджет, как и прежде, преду­сматривает серьезные средства на социальную сферу. Например, выделяемые деньги на проект «Комфортная школа» позволят создать 820 тыс. новых ученических мест и решить вопрос переполненности классов. Кроме того, планируется постепенное снижение объема трансфертов из Национального фонда, который должен стать настоящим фондом будущих поколений.

– В Сенате бюджет был всесторонне проанализирован и проработан. Рассмотренный сегодня проект республиканского бюджета предусматривает достаточные средства, необходимые для решения важных социальных вопросов, – отметил Маулен Ашимбаев.

Если такой бюджет будет принят, дело остается за эффективным, рачительным и некоррупционным его расходованием, подчеркнули сенаторы.

В ходе обсуждения депутаты призвали Правительство обратить внимание на решение воп­росов безопасности промышленных предприятий страны и, в частности, на крупнейшем из них – «АрселорМиттал Темиртау», в шахтах которого горняки гибнут регулярно. Так, сенатор Сергей Ершов в проекте бюджета не нашел системных мер, направленных на обеспечение промышленной безопас­ности производственных предприятий.

– После последних аварий на шахтах «АрселорМиттал Темиртау», которые привели к гибели людей, Глава государства потребовал безотлагательно принять жесткие меры по обеспечению безопасности на опасных производственных объектах. Не пора ли пересмотреть нормы профильного закона, поскольку ситуация коренным образом не улучшается, а значит, принимаемые меры остаются недостаточными? – сказал депутат.

По информации Премьер-минист­ра Алихана Смаилова, сейчас ведется разработка новых норм для совершенствования законодательства в части промышленной безопасности.

– Нормы направлены на повышение ответственности владельцев и руководителей таких производств, на усиление мер контроля со стороны государства, законодательное закреп­ление объемов финансирования материально-технического перевооружения таких опас­ных производств в объеме не менее 1 процента от совокупного дохода этих компаний. А также пересмотр, актуализацию требований по промбезопасности с учетом новых технологий и другие вопросы, связанные с безопасностью, – сказал Премь­ер-министр.

Также планируется внесение изменений в Административный, Уголовный и Предпринимательский кодексы и в Закон «О граж­данской защите». Для снижения аварийности и травматизма действующим законодательством предусмотрено формирование ежегодного сводного плана технического перевооружения.

– Что касается аварии на шахте «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области, то в ходе недавнего пересмотра контракта на недропользование по добыче угля для этой компании мы впервые вписали дополнительные требования в части необходимости выделения инвестиций в модернизацию угольного производства в объеме не менее 150 миллиардов тенге ежегодно, а также на дегазацию угольных пластов – 37 миллиардов тенге. Ранее таких обязанностей не было. Мы планируем выставить такие же дополнительные требования и усиление обязательств в отношении и других недропользователей, – заявил Алихан Смаилов.

Из года в год, из бюджета в бюджет остро стоит воп­рос обеспечения населения питьевой водой. Сенатор Ольга Булавкина не может понять, почему при таких колоссальных вливаниях питьевая вода остается одним из самых недоступных благ цивилизации для сельчан. По данным МИИР, на 1 января 2022 года доступ к центральному водоснабжению в сельских населенных пунктах составляет 93%, а показатель водоотведения – всего 7,2 %. При этом износ водопроводных и канализационных сетей в них составляет свыше 53%.

В проекте бюджета на 2023–2025 годы из республиканского бюджета, а также за счет целевых трансфертов из Национального фонда сумма бюджетных средств, выделенных на обеспечение дос­тупа сельского населения к чис­той питьевой воде, составляет: в 2023 году – 650 млрд тенге, в 2024 году – всего 15,7 млрд тенге, а в 2025-м – 4,3 млрд тенге, и конечными результатами такого финансирования являются дос­тижения показателей обеспеченности услугами водоснабжения на уровне 96% и снижения износа сетей до 50%.

– Вместе с тем при таком огромном вливании бюджетных средств положительные изменения этих показателей – обеспеченность услугами водоснабжения и износ сетей – очень незначительны, то есть всего лишь 3%, что вызывает вполне обоснованную обеспокоенность конечным результатом. Полагаю, что данная ситуация в будущем потребует корректировки бюджета на 2023–2025 годы, потому как имеются риски по невыполнению конкретных поручений Главы государства по снижению показателей износа инженерных сетей и мощностей как минимум на 15%, данных в Послании в текущем году, – считает Ольга Булавкина.

Традиционно не обошлось без вопросов об инф­ляции и растущих ценах. Как всегда, проблема в переработке и выпуске готовой продукции, которую мы никак не можем наладить. А если и производим, то казахстанские супермаркеты не вполне патрио­тично ее продвигают. А точнее – задви­гают.

– Мы сами не создали в Казахстане производство отечественных продуктов по некоторым позициям, не закрываем свой спрос. Сельхозтоваропроизводители жалуются, что, если заходят в крупные супермаркеты, то их сельхозпродукцию не ставят на прилавки в проходимых местах. Там стоит импортная продукция. У них просят немалые деньги дополнительно за это. Если они не дают, то их продукцию задвигают, а на первый план выводят импорт. Импортеры могут себе это позволить, – сказал Маулен Ашимбаев.

По мнению спикера, этот воп­рос необходимо отрегулировать и, если понадобится, принимать и неординарные меры.

Еще один рассмотренный депутатами проект закона – «Об объемах трансфертов общего характера между рес­публиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023–2025 годы» – также был направлен в Мажилис. Как отмечают сенаторы, при расчете трансфертов продолжает существовать диспропорция между регио­нами по различным показателям, а также зачастую к моменту окончания согласования происходит удорожание проектов, нарастает социальное недовольство населения.

В ходе заседания депутатами также были подняты вопросы региональной политики, в том числе касающие­ся налоговых поступлений, поддержки агросектора, развития МСБ и другие актуальные вопросы.

Под занавес заседания Сенат принял Закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда на 2023–2025 годы».