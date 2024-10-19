Несчастный случай на шахте «Саранская»: спецкомиссия приступит к расследованию

Один из пострадавших в настоящее время находится в реанимации, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтруда РК

Для расследования несчастного случая, произошедшего на шахте «Саранская», в результате которого пострадали 3 человека, департаментом комитета государственной инспекции труда по Карагандинской области создается комиссия.

Несчастный случай на шахте «Саранская» Угольного департамента АО «Qarmet» произошел 14 октября 2024 года в 23:00. В ходе работ на нижнем сопряжении лавы 41К-7В при переносе металлического профиля крепления с верхних секций отслоился кусок горной массы, который травмировал работников: горнорабочего очистного забоя Д. Сембекова (1988 г.р.), горного мастера А. Григорьевича (1989 г.р.) и машиниста горно-выемочных машин А. Рудия (1983 г.р.).

В результате несчастного случая работники предприятия получили различные травмы. Им была оказана первая медицинская помощь после чего пострадавших доставили в областной центр травматологии и ортопедии им. проф. Х.Ж. Макажанова. После осмотра врачами Д. Сембеков и А. Григорьевич были отпущены домой без открытия больничного листа. А. Рудий в настоящее время находится в реанимации.

Для расследования несчастного случая департаментом комитета государственной инспекции труда по Карагандинской области создается комиссия. Обстоятельства и причины несчастного случая будут установлены в ходе расследования.