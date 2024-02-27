Нейросети заговорили на казахском

Ученые НИИ искусственного интеллекта ЕНУ им. Л. Н. Гумилева разработали отечественный аналог чат-бота ChatGPT на казахском языке. Систему искусственного интеллекта на государственном языке ученые вуза создали за пять месяцев. Казахстанский прототип чат-бота ChatGPT может анализировать большие объемы данных, отвечать на вопросы, генерировать тексты, а также владеет всеми морфологическими, синтаксическими нормами казахского языка.

– Мы создали первую большую языковую модель LLM на казахском языке. Система способна понимать любой контекст на казахском языке и давать ответы согласно своим знаниям c использованием архитектуры нейронных сетей. Наш прототип ChatGPT понимает правила казахского языка, запомнил все секвенции между буквами, слогами, словами, предложениями и умеет генерировать ответ, который синтаксически и грамматичес­ки правильный и удовлетворяет запрос пользователя, – отмечает директор НИИ искусственного интеллекта ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Алибек Барлыбаев (на снимке).

Разработчики успешно провели эксперименты по генерированию системы казахских литературных произведений, нормативной документации и научных материалов. Сейчас они планируют предложить использование модели искусственного интеллекта в образовательном процессе. Знаниями чат-бота можно воспользоваться для уточнения необходимой информации.

– Допустим, готовясь к экзаменам, школьники в тесте не поняли какую-то информацию – например, уравнение по математике или термин по химии. Они хотят уточнить, а учителя рядом нет. Они могут задать вопрос, и система очень быстро и коротко ответит. Дальше они могут задавать наводящие вопросы и так далее. К тому же эту технологию можно использовать для студентов начальных курсов, которые часто проходят общеобразовательные дисциплины, – отмечает доктор PhD Алибек Барлыбаев.

Ученые планируют и дальше развивать проект, усиливая его технические и серверные мощности.