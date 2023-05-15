Незнакомого ребенка избил мужчина в Талдыкоргане
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Полиция задержала пьяного мужчину, избившего школьника-подростка в городе Талдыкоргане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.
14 мая в городскую полицию обратилась 46-летняя женщина, заявившая об избиении ее 14-летнего сына неизвестным взрослым мужчиной.
Обидчиком подростка оказался 23-летний житель пригородного села Балпык би.
Задержанный находился в сильном алкогольном подпитии, в связи с чем его поместили в местный медвытрезвитель.
Начато досудебное расследование по уголовной статье «Хулиганство».