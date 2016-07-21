​Новое платье королевы, или Феминистки из Сен-Дени

639
Наталья КУРПЯКОВА

В этом проекте соединились прошлое и настоящее, история страны и современный глобальный мир. Его автор, художник-стилист Ламин М, выходец из древнего народа фульбе, занимающегося кочевым скотоводством и известного своей стильной одеждой. Он родился в Камеруне в семье торговца тканями, в детстве брал уроки у мастера-закройщика. В течение многих лет Ламин М живет и работает в Сен-Дени, промышленном центре, где проживают люди из самых разных стран, и более 30% населения – иммигранты.

Сен-Дени – особое место во Франции, с ним связаны и древние предания, и важные исторические события. Готическое аббатство Сен-Дени называют королевским некрополем, там захоронены почти все короли Франции и члены их семей. Среди имен королев есть известнейшие, даже легендарные: Изабелла Баварская, Маргарита де Валуа (королева Марго), Екатерина Медичи, Анна Австрийская, Мария-Антуанетта… Но Ламин М для своего проекта выбрал других героинь: Анну Бретонскую, Маргариту Фландрскую, Констанцию Кастильскую, Жанну Бурбонскую и других. «Они жили в тени королей-правителей, хотя играли порой значительную роль, – объясняет дизайнер. – Но идентифицировали их только по мужьям. Это заставило задуматься о роли женщины в обществе – тогда и сейчас».

В средневековье женщины о феминизме не подозревали, за равноправие не боролись (хотя некоторые свое место под солнцем отстаивали весьма решительно). Ламин М нашел очень правильный и красивый «способ» восстановления справедливости, который оценила бы каждая женщина: он сшил августейшим особам новые платья!

Проект, который был представлен и в самой базилике Сен-Дени, готовился 2 года 6 месяцев и 27 дней. Фасоны платьев аутентичны, эскизы разработаны на основе изображений на надгробных памятниках. А вот при пошиве этикет решительно нарушили, так как выполнены наряды из современных тканей, которые продаются в магазинах: африканские набивные ситцы, китайский текстиль, шерсть, джерси, саржа, нейлон… Примечательно и то, что под руководством художника платья создавали учащиеся лицея, женщины-рукодельницы Сен-Дени.

Средневековый королевский наряд – это туника, юбка в складку, длинное верхнее платье. Так, юбка Изабеллы Арагонской сшита из драпа для мужских костюмов, а шикарный пояс «составлен» из галстуков. Наряд Бланки Французской – из серой и синей джинсы, оранжевый кафтан суровой Фредегонды – из трикотажа для спортивной одежды. Но главное: все королевские платья БОЛЬШИЕ – порядка 3 метров, а у любимой королевы Ламина, Жанны II Французской, почти 4. Так можно рассмотреть все детали и, конечно, подчеркнуть величие женщины.

К сожалению, модели проекта «Большие королевские платья» представлены в Казахстане только на больших фотографиях. Кстати, на ряде снимков художник смотрит (пожалуй, даже взирает) на свои творения снизу вверх, что тоже символично. И это сразу подметили девушки на вернисаже в Астане. «Откуда у вас такое трепетное, восторженное отношение к женщине?» – восхищенно спросила одна из них. «Он же настоящий мужчина!» – ответил ей хор голосов. Задали французскому гостю и такой вопрос: «Должна ли в семье женщина следовать за мужем?» «Женщина должна быть независимой, уважение взаимным, обязанности распределены поровну», – подтвердил Ламин свою позицию, уточнив, что его все-таки не следует воспринимать «как идеальную модель мужчины».

– Мой проект передает мое видение роли женщины в обществе, – говорил он. – С равноправием и сегодня существуют проблемы. Женщина может и должна занимать более высокие позиции и получать более высокую оценку – в материальном и в моральном выражении.

Для автора важно, что его проект объединил и разные королевские династии Франции, и культуры мира: каждый раз словно рождалась новая история, а история Франции становилась ближе для людей (особенно для молодежи), вне зависимости от их национальности или религии.

Ламин М путешествовал по странам Европы, Азии, Африки. Он отметил, что Казахстан – это перекресток культур, как и современный Сен-Дени: «В вашей стране понимают значение таких ценностей, как взаимопонимание и взаимоуважение». Художник проявляет большой интерес к культуре кочевников и открывает для себя Казахстан как ведущую страну Центрально-Азиатского региона, планирует познакомиться с культурой и традиционными ремеслами народов республики. В Алматы и Шымкенте пройдут его встречи со стилистами и дизайнерами, в частности, с мастерами по ткачеству и войлоку.

В Астане Ламину М подсказали идею нового проекта – коллекции нарядов женщин из разных стран. Над этим он уже работает. В галерее Has Sanat можно увидеть два образца из африканской коллекции, с которой начинались «большие платья», а также интересный фотопроект «Скульптуры женщин, созданные ветром».

Популярное

Все
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
В Иране объявили трехдневный траур по погибшим при протестах
«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании
В Нью-Дели представили казахскую литературу
Трамп призвал Кубу заключить сделку с США, «пока не поздно»
КНБ перекрыл канал контрабанды товаров в Казахстан
Артисты из Африки призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности
АФМ объявило в розыск казахстанского блогера-миллионника
В Бразилии рыбак поймал арапаиму весом 160 кг
ВВП Казахстана в 2025 году вырос на 6,5%
Казахстанского киберспортсмена признали лучшим новичком на HLTV Awards 2025
Названы победители «Золотого глобуса»
Допинг-скандал с Алимханулы: КФПБ сделало важное заявление
Эрдоган призвал сограждан к увеличению населения Турции
Дивиденды, земли и ИИ: итоги работы прокуратуры за 2025 год
В Стамбуле отменили десять процентов рейсов из-за непогоды
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Американец купил старый сейф и нашел в нем миллионы долларов
Хищение на 850 миллионов тенге: руководство станции скорой помощи задержали в Астане
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Афера сорвалась в кабинете директора
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
63 бункера для КГМ установят в Костанае
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
В Бюро нацстатистики сообщили о снижении цен на некоторые виды продуктов питания
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Большой футбол стартует в феврале
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]