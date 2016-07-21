В этом проекте соединились прошлое и настоящее, история страны и современный глобальный мир. Его автор, художник-стилист Ламин М, выходец из древнего народа фульбе, занимающегося кочевым скотоводством и известного своей стильной одеждой. Он родился в Камеруне в семье торговца тканями, в детстве брал уроки у мастера-закройщика. В течение многих лет Ламин М живет и работает в Сен-Дени, промышленном центре, где проживают люди из самых разных стран, и более 30% населения – иммигранты.

Сен-Дени – особое место во Франции, с ним связаны и древние предания, и важные исторические события. Готическое аббатство Сен-Дени называют королевским некрополем, там захоронены почти все короли Франции и члены их семей. Среди имен королев есть известнейшие, даже легендарные: Изабелла Баварская, Маргарита де Валуа (королева Марго), Екатерина Медичи, Анна Австрийская, Мария-Антуанетта… Но Ламин М для своего проекта выбрал других героинь: Анну Бретонскую, Маргариту Фландрскую, Констанцию Кастильскую, Жанну Бурбонскую и других. «Они жили в тени королей-правителей, хотя играли порой значительную роль, – объясняет дизайнер. – Но идентифицировали их только по мужьям. Это заставило задуматься о роли женщины в обществе – тогда и сейчас».

В средневековье женщины о феминизме не подозревали, за равноправие не боролись (хотя некоторые свое место под солнцем отстаивали весьма решительно). Ламин М нашел очень правильный и красивый «способ» восстановления справедливости, который оценила бы каждая женщина: он сшил августейшим особам новые платья!

Проект, который был представлен и в самой базилике Сен-Дени, готовился 2 года 6 месяцев и 27 дней. Фасоны платьев аутентичны, эскизы разработаны на основе изображений на надгробных памятниках. А вот при пошиве этикет решительно нарушили, так как выполнены наряды из современных тканей, которые продаются в магазинах: африканские набивные ситцы, китайский текстиль, шерсть, джерси, саржа, нейлон… Примечательно и то, что под руководством художника платья создавали учащиеся лицея, женщины-рукодельницы Сен-Дени.

Средневековый королевский наряд – это туника, юбка в складку, длинное верхнее платье. Так, юбка Изабеллы Арагонской сшита из драпа для мужских костюмов, а шикарный пояс «составлен» из галстуков. Наряд Бланки Французской – из серой и синей джинсы, оранжевый кафтан суровой Фредегонды – из трикотажа для спортивной одежды. Но главное: все королевские платья БОЛЬШИЕ – порядка 3 метров, а у любимой королевы Ламина, Жанны II Французской, почти 4. Так можно рассмотреть все детали и, конечно, подчеркнуть величие женщины.

К сожалению, модели проекта «Большие королевские платья» представлены в Казахстане только на больших фотографиях. Кстати, на ряде снимков художник смотрит (пожалуй, даже взирает) на свои творения снизу вверх, что тоже символично. И это сразу подметили девушки на вернисаже в Астане. «Откуда у вас такое трепетное, восторженное отношение к женщине?» – восхищенно спросила одна из них. «Он же настоящий мужчина!» – ответил ей хор голосов. Задали французскому гостю и такой вопрос: «Должна ли в семье женщина следовать за мужем?» «Женщина должна быть независимой, уважение взаимным, обязанности распределены поровну», – подтвердил Ламин свою позицию, уточнив, что его все-таки не следует воспринимать «как идеальную модель мужчины».

– Мой проект передает мое видение роли женщины в обществе, – говорил он. – С равноправием и сегодня существуют проблемы. Женщина может и должна занимать более высокие позиции и получать более высокую оценку – в материальном и в моральном выражении.

Для автора важно, что его проект объединил и разные королевские династии Франции, и культуры мира: каждый раз словно рождалась новая история, а история Франции становилась ближе для людей (особенно для молодежи), вне зависимости от их национальности или религии.

Ламин М путешествовал по странам Европы, Азии, Африки. Он отметил, что Казахстан – это перекресток культур, как и современный Сен-Дени: «В вашей стране понимают значение таких ценностей, как взаимопонимание и взаимоуважение». Художник проявляет большой интерес к культуре кочевников и открывает для себя Казахстан как ведущую страну Центрально-Азиатского региона, планирует познакомиться с культурой и традиционными ремеслами народов республики. В Алматы и Шымкенте пройдут его встречи со стилистами и дизайнерами, в частности, с мастерами по ткачеству и войлоку.

В Астане Ламину М подсказали идею нового проекта – коллекции нарядов женщин из разных стран. Над этим он уже работает. В галерее Has Sanat можно увидеть два образца из африканской коллекции, с которой начинались «большие платья», а также интересный фотопроект «Скульптуры женщин, созданные ветром».