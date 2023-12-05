Новые знания – новая работа

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После переобучения гарантировано трудоустройство на месторождении Актогай. Программа рассчитана на три месяца и проводится на базе электротехнического колледжа в Семее. Одной из главных особенностей проекта является то, что компания полностью взяла на себя оплату обучения, питания и проживания в областном центре на все три месяца. Это значительно облегчает финансовую нагрузку на участников программы, что делает ее еще более привлекательной.

– Программа переквалификации предоставляет возможность желающим получить образование по нескольким специальностям: электрогазосварщик, слесарь по ремонту, электрослесарь по ремонту и слесарь по обслуживанию и ремонту КИПиА. Все эти специальности востребованы на месторождении Актогай и предоставляют отличные перспективы для трудоустройства, – рассказали в компании.

Чтобы принять участие в программе, необходимо выполнение некоторых обязательных условий. Во-первых, участникам нужно иметь прописку в поселке Актогай или селе Копа. Во-вторых, у них должно быть среднетехническое образование. В-третьих, им следует быть зарегистрированными в Центре занятости в качестве безработных. Также важно, чтобы у человека не было медицинских противопоказаний для работы на производстве вахтовым методом.

В настоящее время в электротехническом колледже Семея проходят обучение пять человек. Двое получают образование по специальности «слесарь-ремонтник», трое станут слесарями КИПиА. По словам участников проекта, он, безусловно, поможет приобрести новые трудовые навыки и в будущем обеспечит стабильной работой.

– Это очень полезный проект. Ранее я работал слесарем-ремонтником в Актогае, после – на Балхаше по той же специальности. В Аягозе был мастером участка на дробилке, но диплома об образовании у меня нет. Потом начал искать работу и услышал о курсах переквалификации. Решил попробовать. В настоящее время прохожу обучение в электротехническом колледже Семея. Общежитие нам оплатили, с нас финансовые вложения не требуются. После обучения мы пройдем годовую оплачиваемую стажировку в компании «KAZ Minerals Актогай» с последующим официальным трудоустройством, если хорошо себя покажем. Учиться, конечно, нелегко, но оно того стоит, ведь нас обеспечат работой, – говорит один из участников проекта Медет Амансеитов.

По словам его сокурсников, реализация таких проектов переквалификации и обучения является важным шагом популяризации рабочих профессий и повышения качества жизни местных жителей. Благодаря активному вовлечению предприятия в социально-экономическое развитие региона повышается профессиональный уровень местных жителей и конкурентоспособность на рынке труда. Проект переквалификации, запущенный компанией «KAZ Minerals Актогай», открывает для населения новые перспективы и подтверждает социальную ответственность компании.