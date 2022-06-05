О 20-ти тысячах террористов в ходе январских событий высказался Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме в столичном Дворце школьников, на участке №59, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Как идет расследование по январским событиям? Было ли 20 тысяч террористов?" - задали журналисты вопросы Президенту.

"Следствие проводится уполномоченными органами очень тщательно, детально. Все материалы в открытом доступе публикуются Генеральной прокуратурой, никаких секретов от общества не имеется. Мы все делаем открыто, транспарентно, на высоком профессиональном уровне, поэтому необходимости приглашать международных экспертов нет, я так думаю. Эта работа будет продолжаться. Действительно, масштаб разрушений, которые произвели бандиты и террористы, не может не ужасать - 1600 служебных и коммерческих зданий были повреждены, около 1000 единиц автотранспорта сожжены, 3000 единиц оружия было похищено и, конечно же, много погибших. Мы настаиваем на том, что это была террористическая атака, направленная на подрыв государственного строя, поэтому мы говорим о необходимости привлечения к ответственности всех, кто был замешан в этом - будь это участие, соучастие, подстрекательство и тем более организация. Сама операция против государства носила четко спланированный характер, ею руководили хорошо подготовленные профессионалы", - ответил Президент.

Что касается 20-ти тысяч террористов, Касым-Жомарт Токаев отметил, что эта цифра была предоставлена бывшими руководителями правоохранительных органов.

"Речь шла о всей стране. Вы знаете, что в 13-ти городах одновременно были предприняты бандитские вылазки против власти с целью нарушения общественного порядка", - добавил Глава государства.