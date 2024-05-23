О борьбе с «аптечной наркоманией» рассказали в МВД

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Министерство внутренних дел РК предлагает ввести наказание за употребление, хранение и иные виды незаконного оборота сильнодействующих веществ, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Сейчас хранение, употребление и иные виды незаконного оборота сильнодействующих веществ в РК являются предметами преступления только при их контрабанде.

По данным главы МВД Марата Кожаева, среди наркопотребителей наиболее популярны такие рецептурные препараты, как «сомнол», «тропикамид», «зопиклон» и другие. Все эти вещества, по инициативе МВД, включены в перечень сильнодействующих веществ и утверждены приказом Минздрава.

Кроме того, особенно, в ночных клубах, распространено употребление «закиси азота» (веселящий газ).

«Однако, как и в случае с прекурсорами, они являются предметами преступления лишь в норме по контрабанде (ст. 286 УК). Поэтому, предлагается ввести наказание за употребление, хранение и иные виды незаконного оборота сильнодействующих веществ», – пояснил Кожаев.

Наиболее опасным из аптечных препаратов являлся «трамадол», который в прошлом году был включен в список наркотиков. Это было сделано на фоне обострения ситуации, связанной с его употреблением и распространением, особенно, на западе страны.

По оценке министерства, сегодня данное явление практически полностью купировано.

В то же время, между наркотиками и другими психоактивными веществами есть существенное различие. Международными нормами установлена строгая классификация таких веществ, основанная, в первую очередь, на медицинских критериях. Тем самым поддерживается доступность отдельных медикаментов для больных тяжелыми заболеваниями и других нуждающихся граждан.

"Поэтому, ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ должна быть выведена в отдельный состав. К примеру, в Российской Федерации за совершение связанных с ними деяний предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет (ст. 234 УК РФ)", - отметил спикер.

О нововведениях Кожаев рассказал в ходе заседания общественной палаты в Мажилисе, где заявил, что Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии.