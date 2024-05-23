Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии – МВД

Криминал
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Гульмира Кунапия
корреспондент

За последние 4 года незаконный оборот «синтетики» в стране увеличился более, чем в 10 раз

Фото: Kazpravda.kz

Глава МВД РК Марат Кожаев выступил на заседании общественной палаты в Мажилисе по проекту закона о наркотиках, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, за последние годы Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии.

Так, за последние 4 года незаконный оборот «синтетики» увеличился более, чем в 10 раз (с 80 кг – в 2019 году до 1,1 т – в 2023 годах), а количество ликвидированных нарколабораторий – в 27 раз (с 3 фактов – в 2019 году до 81 – в 2023 годах).

«Наша «синтетика» уже активно насыщает «рынки» Кыргызстана и Узбекистана. И это, несмотря на достаточно жёсткие меры наказания за наркотики. Проблема здесь – в использовании легальных химикатов и оборудования (конструкторы). Основные из них включены в перечни прекурсоров и товаров, подлежащих специальному контролю», – сообщил он.

Реальная ответственность, по словам Кожаева, за их незаконный оборот отсутствует, хотя пресечение их незаконного распространения является наиболее эффективной превентивной мерой. Уголовно наказуемыми являются лишь контрабанда прекурсоров и сбыт оборудования для нарколабораторий.

В прошлом году, по его данным, было ликвидировано 3 транснациональных ОПГ. У них изъяли столько прекурсоров и лабораторного оборудования, сколько требуется для изготовления 10 тонн готовых наркотиков.

По оценке министра, процесс документирования нарколабораторий трудоёмок и неоднозначен.

«По сути, мы вынуждены ждать, когда «варщики» наркотиков приступят к реализации своего товара. В этой связи, рассматриваемым сегодня законопроектом предусмотрено усиление ответственности за незаконный оборот прекурсоров и указанного оборудования», – заявил глава МВД.

Сейчас за их хранение для хозяйственных нужд наступает адмответственность в виде штрафа в 15 МРП. Предлагаемыми поправками эти действия будут квалифицироваться по статье 303 УК, как нарушение правил обращения с прекурсорами.

Соглано проекту закона, все прекурсоры включены в соответствующие перечни (утверждены правительством) и для каждого из них определена строгая концентрация. Например, широко применяемый в быту «перманганат калия» продается в магазинах 
с концентрацией 44,5%. Прекурсором данное вещество признается при концентрации 80% и более.

Еще одной ключевой позицией является ужесточение наказания для производителей наркотиков.

«Президент подчеркнул необходимость дифференциации ответственности производителей и сбытчиков наркотиков, которые приговариваются к одинаковым срокам заключения по ч. 3 ст. 297 УК, на срок от 10 до 15 лет. В случае принятия поправок, незаконное производство наркотиков будет наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет, или пожизненно», – заключил Кожаев. 

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