Одного таланта недостаточно, нужны тренировки

Упорные и заряженные

Все мы гордимся, когда слышим об очередной победе казах­станских школьников на международной предметной олимпиаде. Но за этими успехами стоят годы кропотливого труда и упорства. Зачастую в тени остаются те, кто готовит талантливых ребят, – это педагоги-тренеры по олимпиадной подготовке.

Нурбол Келгенбаев – один из них. Он шесть лет работает учителем химии в Назарбаев Интеллектуальной школе физико-математического направления Астаны. Молодой учитель. Будучи школьником, тоже участвовал в олимпиадах по химии, был призером районных и областных этапов. А когда устроился в 2018 году в НИШ, сам стал готовить учеников к различным конкурсам. Признается, что в первые годы из-за недостатка тренерского опыта его ученики не проходили дальше областного этапа.

Амбициозный учитель решил восполнить пробелы: стал учиться на различных тренингах и курсах по олимпиадной подготовке. И с 2021 года его воспитанники стали завоевывать медали на международных соревнованиях. Сначала серебряные и бронзовые награды, а в 2023-м ученик 12-го класса Санжар Бисенали завое­вал золотую медаль на Международной олимпиаде по химии (IChO), проходившей в Цюрихе (Швейцария). Это был триумф! И в нынешнем году на этой же олимпиаде в Саудовской Аравии победителем стал другой воспитанник Нурбола – ученик 11-го класса НИШ ФМН города Астаны Кирилл Ким, серебряную медаль получил второй ученик – Абылай Кабдулхадыр.

Как отмечает тренер Нурбол Келгенбаев, существует ряд интеллектуальных турниров по химии, но самыми престижными считаются Международная олимпиада IChO и Международная Менделеевская олимпиада. Они состоят из двух частей: теории и практики. Важно не просто правильно решить задачу, а выполнить ее на время.

– Не сказал бы, что Международная олимпиада IChO сложнее, чем республиканская, – рассуждает учитель. – На международной больше заданий, и они практикоориентированы. Если ученик прошел республиканскую олимпиаду, он знаком с форматом и международной, знает, как проводить практичес­кую работу. Что касается языка, то международный формат проводится как на английском, так и на русском языке.

Нурбол Келгенбаев считает, что будущих олимпиадников важно отбирать с 8-го класса, когда они только начинают изучать химию.

– Мы не проверяем уровень знаний по химии, слишком рано. Оцениваем знания по математике, логике, критическому мышлению. По ответам на вопросы видим, кто может потенциально участвовать в олимпиадах. К примеру, из 100 учеников отбираем 15 способных ребят. С ними работаем. Некоторые могут устать, забросить и уйти. В итоге у меня остаются два-три ученика. Это упорные и заряженные ребята, которые готовы идти до конца, – говорит тренер.

Обычно он занимается со школьниками после уроков. Чаще это практическая работа, которую невозможно провести дома. В кабинете под присмот­ром тренера ученики проводят лабораторные опыты.

Как отмечает Нурбол, даже подготовленный ребенок не сразу попадет в сборную для участия в международной олимпиаде. Он должен выиграть сначала районный, областной и республиканский этапы. С каждым уровнем растет и сложность заданий.

– Чтобы занять первое место в области, у ученика должны быть хорошие базовые знания по химии. За семь-восемь месяцев подготовки можно вывести школьника на областной этап. Дальше его ждет рес­публиканский уровень, но здесь нужен год подготовки. И, чтобы участвовать в международной олимпиаде, потребуется еще один год. Итого – три года интенсивных занятий с тренером, – поясняет учитель.

Спросили мы у молодого тренера, можно ли в государственных школах взращивать международных олимпиадников. Нурбол Келгенбаев уверен, что в средних школах трудятся сильные учителя, которые способны готовить призеров олимпиад. Другой вопрос – как мотивировать таких педагогов.

– Сегодня материалы, методика олимпиадной подготовки, литература – все это есть в Интернете. Можно зайти на специальные сайты и прорешать олимпиадные задачи. Вообще, талантливых учеников в обычных школах достаточно. Важно их заметить и целенаправленно готовить. Даже если будут неудачи, нельзя отчаи­ваться, нужно продолжать, и будет результат, – уверен учитель.

Успех, конкуренция и мотивация

В столице к олимпиадам школьников готовят не только учителя, но и специальные учебные центры. Один из них возглавляет Дархан Шадыкул. Сам он является выпускником Республиканской физико-математической школы Алматы, преподает сейчас физику в столичной РФМШ. Окончил Мос­ковский физико-технический институт. Поработав много лет в банковской сфере, Дархан Кылышбекулы как-то обратил внимание на качество подготовки школьников к олимпиадам.

– Мне всегда нравились физика, математика, сам в детстве участвовал в олимпиадах, – рассказывает тренер. – В 2010 году увидел новость о том, что в Казахстане пройдет Международная олимпиада по математике. С любопытством посмотрел, кто представляет Астану, оказалось, никто. Меня это удивило, и я обратился в центр «Дарын», предложив свои услуги в качестве преподавателя по олимпиадной подготовке. Не дождавшись ответа от центра, решил преподавать самостоятельно.

В 2013 году Дархан Шадыкул начал готовить школьников к олимпиадам, а в 2017 году открыл свой учебный центр «Квадрат». На сегодня тренер подготовил около сорока призеров международных олимпиад. Среди них: семь призеров Международной олимпиады по физике (IPhO), два – Европейской физической олимпиады, четыре – Азиатской физической олимпиады и более 20 призеров Международной Жаутыковской олимпиады. Среди воспитанников учитель выделяет Даниила Шатохина – обладателя золотой медали на IPhO.

– В казахстанской истории всего несколько школьников выигрывали Международную олимпиаду по физике. К примеру, в последний раз победа на IPhO была аж в 2017 году. И спустя пять лет мой ученик Даниил Шатохин занял первое место, – сказал тренер.

Также он отметил заслуги учеников Рауана Калдыбаева («сереб­ро» на IPhO, 2020, 2021), Темирлана Исмагулова («бронза» на IPhO, 2020), Амирхана Байлина («бронза» на IPhO, 2019).

– В этом году мой ученик Илияс Казымбек завоевал бронзовую медаль на Международной физической олимпиаде. К слову, Илияс окончил девятый класс и являлся самым молодым членом сборной Казахстана. Это большая редкость, когда девятиклассник участвует в соревнованиях международного уровня. Также в июле 2024 года другой наш ученик Альтаир Аканов завоевал серебряную медаль на Европейской олимпиаде по физике, – продолжил Дархан Шадыкул.

Преподаватель занимается подготовкой именно олимпиадников международного уровня. Признается, что задача непрос­тая, требует много времени, сил и слаженных действий. Для начала в центре проводят тестирование детей, определяют их базовые знания по предметам. Например, по физике и химии олимпиадников начинают готовить с 7–8-го класса. А по математике можно тренировать ребенка с начальной школы. Чем раньше, тем лучше.

– Сначала даем ученикам базовые основы и с каждым годом постепенно усложняем программу. При этом уровень международных олимпиад постоянно растет. Сегодня сложность олимпиадных задач далеко не из школьной прог­раммы, даже не из университетской. Это уровень магистратуры и аспирантуры. Представьте, мы должны дать ученикам всю эту программу за три-четыре года. Дети проходят внешкольную программу с 5–6-го класса, например, теорию графов и теорию чисел. Такой объем материала не каждый из них осилит, – отмечает наш собеседник.

Дархан Шадыкул готовит учеников к международным олимпиадам

Почему в Казахстане не так много победителей-олимпиадников? Дархан Шадыкул видит проблему в большой конкурент­ной среде. По словам тренера, сейчас тон на международных олимпиадах задают школьники из Китая. Сборную этой страны готовит большая команда из тренеров, профессоров, ученых. И тренировка ребят занимает больше времени, их окружают новыми технологиями. Неудивительно, что китайские школьники бьют рекорды по медалям.

Не каждый современный казахстанский школьник готов выдержать подготовительный марафон длиною в несколько лет. Здесь помимо способностей, как отмечает Дархан Кылышбек­улы, нужны сильная воля и неимо­верная трудоспособность. В частности, олимпиадникам приходится жертвовать свободным временем, отказываться от развлечений, хобби, прогулок с друзьями. У них нет выходных и праздников, так как в это время они сидят с книгами или решают задачи.

– Я хочу обратиться ко многим родителям, которые наивно считают, что к олимпиадам не нужно готовиться. Мол, если ребенок талантливый, он сам решит олимпиадную задачу. Это миф, – отмечает Дархан Шадыкул. – Для того чтобы побеждать на олимпиаде, нужна подготовка. Это как в спорте, где будущего чемпиона нужно тенировать в спортзале. Каким бы талантливым ни был ребенок, самостоятельно за короткое время он не решит олимпиадные задачи. Ему необходимо несколько лет заниматься под руководством опытного тренера, – уверен руководитель центра.

Важный вопрос – как совмещать подготовку школьников с учебой. Не секрет, что не каждая школа готова идти навстречу будущему призеру, предоставляя, например, свободное посещение.

– Ученикам бывает очень сложно, – признает руководитель цент­ра. – Тот же Даниил Шатохин после победы на олимпиаде приходил на каникулах в школу и сдавал все СОРы и СОЧи. Считаю, что ребятам, показывающим высокие результаты, важна поддерж­ка. Конечно, не освобождать их круглый год от учебы, но давать послабления, к примеру, перед подготовкой к олимпиаде, чтобы ученик спокойно готовился к предстоящим турнирам.

Дархан Шадыкул считает, что не каждый педагог может стать хорошим тренером, лучшим становится тот, кто сам когда-то прошел путь олимпиадника. Вспомнил наш собеседник и о введенном недавно премировании победителей и призеров международных олимпиад.

– Когда только ввели поощрение олимпиадников, размеры премий призеров и тренеров были одинаковыми. Но сейчас соотношение изменилось: если ученик получает пять миллионов призовых, то тренер – в десять раз меньше. Считаю, это недостаточная мотивация для педагога. Он провел не меньшую работу, подготовив победителя международной олимпиады. Необходимо пересмотреть размеры премии для тренеров, чтобы все было справедливо, – предложил Дархан Шадыкул.

По его словам, постоянная мотивация тренеров позволит подготовить новую плеяду специалистов, готовых воспитывать будущих призеров международных олимпиад.