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ОПГ организовала игорный бизнес в Туркестанской области

Незаконный игорный бизнес организовал житель Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Территориальный департамент АФМ по Туркестанской области задержал местного жителя, который организовал и руководил устойчивой преступной группой, занимавшейся незаконным игорным бизнесом на территории Сайрамского района Туркестанской области.

«Преступная группа состояла из пяти человек, в отношении которых начато досудебное расследование по статье 262 УК РК (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них).

На сегодня организатор и один подельник задержаны и помещены в изолятор временного содержания Туркестана», – дополнили в агентстве.

АФМ продолжает работу по профилактике правонарушений в сфере игорного бизнеса путем выявления, устранения причин и условий, способствующих нарушению правопорядка и ущемления прав добросовестных предпринимателей.

 

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