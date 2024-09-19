Определены победители конкурса на лучший ролик о ВИК-2024

ВИК - 2024
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Завершился конкурс среди мобилографов на лучший промо-ролик о V Всемирных играх кочевников. Советник президента-пресс-секретарь Берик Уали рассказал о его итогах на своей странице в Facebook, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

От имени организаторов он поблагодарил всех участников, проявивших активность в различных социальных сетях.

Всего приняло участие 2,5 тысяч человек из Казахстана и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

«Главный приз достался Берикболу Аймырзе! Второе место занял Аманкул Ерасыл, тройку лидеров замкнул Арман Турлыбеков. Работа участника по имени Руслан Абжал признана достойной четвертого места», - написал он.

Обладатель Гран-при получает: один день работы личным мобилографом президента во время поездки или мероприятия; IPhone 15 Pro Max с подписью главы государства, комплект оборудования для мобилографии, 1 млн тенге и грамоту президента.  

За второе место победитель награждается денежной суммой  в размере миллиона тенге. Призы за третье и четвертое места -  iPhone 15 Pro Max и 500 тысяч тенге соответственно.

Не остались без внимания и другие участники. В частности, гражданам, занявшим призовые места с 5 по 20-ое место, будут вручены поощрительные призы.

Ознакомиться с работами победителей можно по этой ссылке.

 

#конкурс #ВИК #мобилографы

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