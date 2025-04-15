Он представлен в номинации «Лучшее короткометражное социальное видео» в категории «Культура и стиль жизни» наряду с известными именами, как National Geographic

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Видеоролик, подготовленный Lonely Planet о Всемирных играх кочевников в Казахстане, номинирован на премию Webby Award, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazakh Tourism

По информации нацкомпании, авторитетную международную награду в США часто называют «Оскаром интернет-контента».

Видеоролик о Всемирных играх кочевников представлен в номинации «Лучшее короткометражное социальное видео» в категории «Культура и стиль жизни» наряду с известными именами, как National Geographic.

Победитель определяется частично путем голосования.

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