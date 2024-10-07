Пять казахских блюд, покоривших зарубежных гостей на ВИК в Астане

На основании опросов отечественных туроператоров были выделены пять национальных блюд, которые запомнились гостям на Играх

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По завершении Всемирных Игр Кочевников в Астане, которые объединили национальные виды спорта и раскрыли богатство культурного наследия Великой степи, зарубежные гости оставили множество восторженных отзывов. Помимо зрелищных мероприятий, их особенно впечатлили традиционные казахские блюда, ставшие важной частью этого уникального события, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Так, на основании опросов отечественных туроператоров были выделены пять национальных блюд, которые запомнились гостям на Играх.

1. Бесбармақ

Неоспоримым фаворитом стал бесбармақ — традиционное блюдо из отварного мяса и лапши (шелпек/жайма) в виде больших прямоугольников, подаваемое с наваристым бульоном. В состав мяса могут входить несколько видов скота («төрт түлiк мал»): баранина, говядина, конина и верблюжатина. Праздничная подача обязательно включает конину. Мясо, отваренное с луком и зеленью, может быть дополнено национальными деликатесами, такими как казы, шұжық, жал, жая и картофель. Зарубежные гости особенно отмечают сочный и насыщенный вкус этого блюда.

2. Бауырсақ

Второе место по популярности занимает бауырсақ — неотъемлемая часть казахского дастархана, будь то обычный обед или праздничный стол. Золотистые, жареные шарики из теста покорили гостей своей мягкой и воздушной текстурой. В разных регионах Казахстана бауырсаки готовятся по-разному, но особенно популярны ши бауырсақ — маленькие хрустящие шарики, которые туристы любят брать с собой в качестве сувенира.





3. Қымыз

На третьем месте — қымыз, освежающий напиток из ферментированного кобыльего молока. Его кисловатый вкус и полезные свойства вызывают особый интерес у туристов, которые воспринимают этот напиток не только как экзотический кулинарный опыт, но и как элемент древних традиций кочевников.

4. Құрт

Четвёртое место занял құрт — популярная закуска из сушёного творога. Его солоноватый, необычный вкус вызывает восхищение у иностранных гостей, которые с удовольствием пробуют этот аутентичный продукт, являющийся частью казахской кухни.

5. Шұбат

Завершает пятёрку шұбат — ферментированное верблюжье молоко с густой, сливочной текстурой. Этот напиток особенно ценят в западных и южных регионах Казахстана, где верблюдоводство является важной частью культурного наследия.