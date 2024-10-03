Победителям и призерам V ВИК вручили государственные награды

Спорт , ВИК - 2024
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Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов торжественно поздравил победителей и призеров соревнований в столичном Дворце мира и согласия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МТС РК

Фото: пресс-служба МТС РК

Глава ведомства выразил признательность участникам за заслуги в спорте, вручив государственные награды по указу президента Касым-Жомарта Токаева: благодарственные письма президента Республики Казахстан, Благодарность президента РК, медали «Ерен еңбегі үшін», грамоты «Құрмет».

В своем выступлении министр отметил, что казахстанские спортсмены и организаторы внесли неоценимый вклад в развитие национального спорта и прославление культурного наследия Великой степи; соревнования были организованы на высоком уровне и подчеркнул необходимость поддержки национальных видов спорта.

«Президент Касым-Жомарт Токаев неизменно поддерживает развитие национального спорта и подчеркивает его значимость. Церемония открытия Игр кочевников «Ұлы дала дүбірі» – это историческое событие для нашей страны, крупнейшие в мире соревнования по национальным видам спорта, своего рода Олимпиада кочевников. Мы еще раз показали, что истоки кочевой культуры берут свое начало на казахской земле. Наши спортсмены продемонстрировали яркий пример возрождения древнего искусства наших предков. Благодарю всех участников и тренеров, принимавших участие в организации этого события. Я уверен, что будущее нашей страны в надежных руках истинных патриотов», – сказал Ербол Мырзабосынов.

V Всемирные игры кочевников, прошедшие в столице с 8 по 13 сентября, собрали около 2 500 спортсменов из почти 90 стран мира.

Соревнования проходили по 97 дисциплинам. Национальная сборная Казахстана завоевала 43 золотых, 32 серебряных и 37 бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном зачете. Призовые места также заняли спортсмены из 33 стран.

 

#награждение #победители #призеры #ВИК

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