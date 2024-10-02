Президент наградил призеров, их тренеров и организаторов ВИК в Астане

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении граждан, участвовавших в организации V Всемирных игр кочевников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Указом президента Республики Казахстан государственными наградами отмечены призеры V Всемирных игр кочевников, прошедших в Астане, их тренеры, а также лица, внесшие особый вклад в организацию и проведение соревнований», - говорится в официальной информации.

В частности, кавалером ордена «Парасат» стал 1 гражданин, ордена «Құрмет» удостоены 7 человек. Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены 85 граждан, медалью «Шапағат» – 5.