«Оскар-2024»: стали известны победители главной кинопремии США

Лучшим фильмом стал «Оппенгеймер», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на unian.net

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Как уточняется, в ночь с 10 на 11 марта прошла 96-я церемония вручения «Оскара». Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе, в театре «Долби», который принимает премию с 2001 года.

Главную статуэтку за лучший фильм ожидаемо получила лента Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

Лучшим актëром стал Киллиан Мëрфи за роль в победившем фильме, лучшей актрисой - Эмма Стоун, которая сыграла в картине «Бедные-несчастные».

Все победители «Оскара»:

Лучший анимационный фильм - «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки

Лучший фильм на иностранном языке - «Зона интересов» Джонатана Глейзера

Лучшая мужская роль второго плана - Роберт Дауни-младший, «Оппенгеймер»

Лучшая женская роль второго плана - Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»

Лучший короткометражный анимационный фильм - «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»

Лучший короткометражный документальный фильм - «Последняя ремонтная мастерская»

Лучший документальный фильм - «20 дней в Мариуполе»