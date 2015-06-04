Основа достижений демократической страны

635
Баурыжан БАЙМУРЗИН, председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области
Конституция Республики Казахстан, принятая 30 августа 1995 года на республиканском референдуме, является фундаментальным государственно-правовым актом нашей страны, который гарантирует широкий ряд универсальных прав и свобод человека и гражданина. На протяжении прошедших двадцати лет страна достигла новых высот в построении демократического общества. Вместе с тем анализ содержания Конституции предоставляет возможность увидеть поступательную динамику казахстанской государственности. И в связи с этим непременное условие дальнейшего становления республики – неуклонное соблюдение, применение норм, принципов и идей Конституции всеми гражданами страны, государственными органами, должностными лицами и общественными объединениями. Это – основа правопорядка, законности, реализации прав и свобод человека, дальнейшего повышения качества жизни, утверждения политической стабильности и общественного согласия.
Действующая Конституция Республики Казахстан занимает особое место в жизни общества и государства. Будучи основным правовым документом нашей страны, Конституция в то же время является одним из достижений демократического, правового, социального и светского государства, каким провозгласил себя Казахстан.
Стремление к высоким идеалам демократического общества, взаимное уважение и дружба между народами, населяющими древнюю казахстанскую землю, взаимопроникновение культур, стройная система государственных органов – все это нашло реальное отражение в Основном законе.
Конституция – есть основной источник права. Она содержит исходные начала всей правовой системы. Она представляет собой базу для текущего законодательства, определяет его характер.
Конституция обладает высшей юридической силой. Ее верховенство проявляется в том, что все законы и иные акты государственных органов издаются на основе и в соответствии с ней. Строгое и точное соблюдение Конституции – это наивысшая норма поведения для всех граждан, общественных объединений и государственных органов.
Принятая в 1995 году с внесенными в нее изменениями в мае 2007 года Конституция стала мощным толчком в развитии Казахстана, активизировала все процессы, происходящие в государстве и обществе, выступив прочным фундаментом для дальнейших экономических, политических и социальных реформ. Тем самым она явилась итогом всех преобразований первых лет становления независимого Казахстана и одновременно основой модернизации всего общества. Конституция будет для нас и впредь основополагающим документом, регламентирующим наше продвижение к высоким целям – построению независимого, экономически развитого, интегрированного в мировое сообщество государства, в котором обеспечена благополучная и достойная жизнь его граждан.

