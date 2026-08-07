Оставьте ненужные споры

Несколько лет в Катон-Карагайском районе раскручивали фестиваль тюркской культуры. Месяц назад он собрал рекордные 50 тыс. гостей. В акимате впервые осторожно заявили о притормозившем оттоке населения, хотя был момент, когда здесь создали даже специальный фонд – что-то вроде комитета спасения района. Неделю назад на Маркаколь, несмотря на то что праздник этники и экологии состоялся здесь впервые, прибыли больше 3 тыс. туристов. Для сравнения: примерно столько же Маркакольский заповедник принял за весь 2025 год. В гостевых домах и кафе был аншлаг.

Как раз после такого бума в соцсетях появились посты на тему мусора, бескультурья и утраты ощущения дикой природы. Одному нужны рюкзак и чувство избранности, когда вокруг ни души. Другой против перспективы потерять таежные уголки и горные склоны в первозданном виде. Собственно, если очистить такие высказывания от эмоций, смысл простой: не надо ничего трогать, оставьте все как есть.

Я из поколения, видевшего, например, на Бухтарминском водохранилище и советские базы отдыха с домиками-скворечниками и топчанами вместо кроватей, и современные элитные гостевые дома со спутниковым Интернетом. Поверьте, если бизнес уловит «жирный» интерес к какому-то турнаправлению, тем более из-за рубежа, он освоит его со всей мощью инфраструктуры. И выведет сферу в драйверы местной экономики – это без шуток. Именно так в свое время произошло в Турции, Египте, Китае, Таиланде…

Как показывает их пример, сохранность природы – это лишь вопрос уровня сервиса, технологий и компетенций. У государства в этом плане четкая позиция: инвестиции в туристическую инфраструктуру должны получить полную поддержку и сопровождение, особенно претендующие на уровень лакшери. При этом проекты обязаны пройти многочисленные согласования, в том числе экологическую экспертизу, получить добро природоохранного ведомства.

Помню, еще в нулевые в Катон-Карагае и Риддере впервые прозвучали идеи всесезонных курортов, которые могли стать нашим ответом Куршевелю. На тот момент красивым «пилотам» не хватило взлетной полосы: не было дорог, аэропортов, в зачаточном состоя­нии находился придорожный сервис.

Сейчас на завершающей стадии сразу два аэропорта в приграничных с Поднебесной районах. Построен мост через Бухтарминское водохранилище, реконст­руирована трасса в Зайсан, приводятся в порядок дороги Усть-Каменогорск – Алтай – Катон-Карагай – Рахмановские Ключи и Усть-Каменогорск – Риддер. В областных кабинетах о больших курортах говорят уже с высокой долей вероятности, на них есть реальные инвесторы.

В Риддере успели даже объясниться­ по вопросу будущих цен: всесезонный курорт будет для всех с возможнос­тью заселения в отель или отдыхом на несколько часов, с широким спект­ром развлечений – от горнолыжки до простых прогулок. Каждый найдет то, что соответствует его ценовой планке. При этом уровень люкс, помимо пятизвездочных отелей, подразумевает современную архитектуру, ландшафт­ный дизайн, благоустройство и массу мелочей вроде скамеек, беседок, прогулочных зон, туалетов. Во время строительства нужно будет изменить рельеф – без этого никак. Технологии еще не дошли до такого уровня, чтобы строить бесконтактно. Хочешь иметь спуски и кресельные дороги – придется «проутюжить» склоны. К тому же такие «якоря» мигом обрастают малым бизнесом из различных кафе, аттракционов, прокатов, досуговых центров, каршеринга и т. д.

Благо это или зло? Для таких отдаленных уголков, как Катон-Карагай, Маркаколь, моногорода Риддер и Алтай, это буквально шанс на жизнь. Если честно, спорить тут не о чем.