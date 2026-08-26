ИИ – всемогущий?

Колонка обозревателя
Елена Ульянкина

Меня не впечатляют страшилки о том, что скоро искусственный интеллект заменит кассиров в супермаркетах, переводчиков, дизайнеров, юристов, маркетологов, бухгалтеров... Журналис­тов, думала я, он «подсидеть» не может. Почему? Ну хотя бы потому, что у ИИ нет ног, чтобы пойти на форум или выставку, нет глаз и рта, чтобы найти спикера и взять у него интервью.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

А недавно моя уверенность пошатнулась. Произошло это после разговора с водителем такси, который вез меня из курорт­ного Балхаша. Он всю дорогу убеждал меня, что скоро журналисты будут не востребованы и статьи, очерки, зарисовки за них будет писать ИИ. Причем тексты будут гораздо информативнее, и к тому же без ошибок.

– Вот вы пользуетесь искусст­венным интеллектом для написания своих статей? – спрашивает у меня таксист.

– Нет, – улыбаюсь я. – У меня еще свой, естественный интеллект, работает!

– А сколько времени уходит на написание одной статьи? – продолжает он.

– Часа три-четыре, – отвечаю я. – И это если собрана вся информация.

– Долго! – отрезает он. – ИИ может написать максимум за 30 минут. Конечно, если вы дадите ему правильные вводные данные.

– А как же мой авторский стиль? Как же свойственные только мне словечки и обороты? – возражаю я. – Откуда он их узнает? Читая искусственно созданный текст, мой редактор сразу поймет: тут что-то нечисто!

– Ничего подобного! Сейчас есть такие «помощники», которые быстро подстроятся под ваш стиль. Будут писать так, что вы его от своего не отличите! Знаете, что нужно сделать? Загрузить в программу как можно больше – сто, двести – написанных вами текстов. ИИ их проанализирует, сделает выводы и будет писать в таком же формате, как вы, – только гораздо быстрее!

Я согласилась, что ИИ сможет справиться, к примеру, с аналитической статьей. А вот с публицистическими жанрами он «не совладает», потому что в их основе лежат чувства и эмоции людей, которые автор хочет передать читателю.

– Бесчувственная компьютерная программа это сделать не сможет! – безапелляционно заявляю я.

А собеседник на это отвечает, что ИИ быстро учится. Это происходит благодаря нам, людям. И в скором будущем искусственный интеллект научится отображать чисто человеческие особенности.

В общем-то, я осталась при своем мнении. Но в душу закралось сомнение. И тревога. Она усилилась тогда, когда наша беседа дошла до применения ИИ в медицине.

– Знаете, а я к врачам не хожу! – неожиданно продолжил водитель такси. – Я им не доверяю. Лечусь с помощью ИИ. Как? Ввожу симптомы своей болезни в чат GPT, он выдает мне список анализов, которые надо сдать. Я иду в лабораторию, сдаю, а результаты опять загружаю для GPT. Он выдает диагноз и лечение. И еще ни разу меня не подводил!

Адепт ИИ резюмировал свою позицию так: объем информации в сфере медицины постоян­но растет и обновляется. Ни один самый умный профессор не способен держать все эти данные в голове. Поэтому сегодня ИИ – лучший врач.

Наверное, с прагматической точки зрения мой собеседник прав. Но как же простое человеческое общение? Эмоции? Зрительный и тактильный контакт? Ведь пациенты, например, не приходят к врачу исключительно за диагнозом и списком лекарств. Они ждут сочувствия, хотят ощутить, что их понимают. На это способны только люди. ИИ еще не всемогущий.

Все колонки автора
#медицина #цифровизация #журналисты #ИИ #искусственный интеллект

Популярное

Все
Центризбирком обнародовал результаты выборов в Курултай
Сообщение об итогах выборов депутатов Курултая Республики Казахстан
В Каражар и Караоткель пришел природный газ
Готовят трубы летом
Более 23 тысяч детей получат финансовую помощь
Не ходите, дети, в темноте гулять!
Женщины, мир и безопасность
Открытое лицо: не запрет ради запрета
Когда книга становится частью жизни
Помощник врача
Стали новоселами
Наградили за спасение утопающих
Светофор для искусственного интеллекта
Энергетическая основа индустриального развития страны
В Каркаралинске создали ЦОУ
Конституция и региональное развитие
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Высокий международный интерес
Курсай. Двенадцать лет спустя
Журналистам напомнили о правилах работы в день выборов в Курултай
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников I Форума волонтеров СНГ
Дастан Сатпаев – в «Бернли»
На страже цифровых границ
Национальные проекты: обновляется инфраструктура, развивается соцсфера
В ритме вальса
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Песни, которые не стареют
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Великий сбор номадов на Иссык-Куле
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
Астана готовится к мировому первенству по борьбе
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Курултай: логика преемственности и ответственности
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Когда молчание делает соучастником преступления
Новый центр для научных проектов
Комфортный отдых без ущерба для природы
Стартовала акция «Дорога в школу»
Казахстанский финал в Японии
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта

Читайте также

Ускользающее лето
Встретиться с собой
Встреча с Шамши
Мой Абай

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]