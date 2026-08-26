ИИ – всемогущий?

А недавно моя уверенность пошатнулась. Произошло это после разговора с водителем такси, который вез меня из курорт­ного Балхаша. Он всю дорогу убеждал меня, что скоро журналисты будут не востребованы и статьи, очерки, зарисовки за них будет писать ИИ. Причем тексты будут гораздо информативнее, и к тому же без ошибок.

– Вот вы пользуетесь искусст­венным интеллектом для написания своих статей? – спрашивает у меня таксист.

– Нет, – улыбаюсь я. – У меня еще свой, естественный интеллект, работает!

– А сколько времени уходит на написание одной статьи? – продолжает он.

– Часа три-четыре, – отвечаю я. – И это если собрана вся информация.

– Долго! – отрезает он. – ИИ может написать максимум за 30 минут. Конечно, если вы дадите ему правильные вводные данные.

– А как же мой авторский стиль? Как же свойственные только мне словечки и обороты? – возражаю я. – Откуда он их узнает? Читая искусственно созданный текст, мой редактор сразу поймет: тут что-то нечисто!

– Ничего подобного! Сейчас есть такие «помощники», которые быстро подстроятся под ваш стиль. Будут писать так, что вы его от своего не отличите! Знаете, что нужно сделать? Загрузить в программу как можно больше – сто, двести – написанных вами текстов. ИИ их проанализирует, сделает выводы и будет писать в таком же формате, как вы, – только гораздо быстрее!

Я согласилась, что ИИ сможет справиться, к примеру, с аналитической статьей. А вот с публицистическими жанрами он «не совладает», потому что в их основе лежат чувства и эмоции людей, которые автор хочет передать читателю.

– Бесчувственная компьютерная программа это сделать не сможет! – безапелляционно заявляю я.

А собеседник на это отвечает, что ИИ быстро учится. Это происходит благодаря нам, людям. И в скором будущем искусственный интеллект научится отображать чисто человеческие особенности.

В общем-то, я осталась при своем мнении. Но в душу закралось сомнение. И тревога. Она усилилась тогда, когда наша беседа дошла до применения ИИ в медицине.

– Знаете, а я к врачам не хожу! – неожиданно продолжил водитель такси. – Я им не доверяю. Лечусь с помощью ИИ. Как? Ввожу симптомы своей болезни в чат GPT, он выдает мне список анализов, которые надо сдать. Я иду в лабораторию, сдаю, а результаты опять загружаю для GPT. Он выдает диагноз и лечение. И еще ни разу меня не подводил!

Адепт ИИ резюмировал свою позицию так: объем информации в сфере медицины постоян­но растет и обновляется. Ни один самый умный профессор не способен держать все эти данные в голове. Поэтому сегодня ИИ – лучший врач.

Наверное, с прагматической точки зрения мой собеседник прав. Но как же простое человеческое общение? Эмоции? Зрительный и тактильный контакт? Ведь пациенты, например, не приходят к врачу исключительно за диагнозом и списком лекарств. Они ждут сочувствия, хотят ощутить, что их понимают. На это способны только люди. ИИ еще не всемогущий.