Собаки моей души

Наверное, этот день учредили по настоянию тех, кто собак любит больше, чем людей. Иногда я тоже собак люб­лю больше, чем людей. Знаю, спорное признание, потому что принято считать, что человек – наивысшее создание природы, обладающее разумом, сознанием и способностью менять мир. И это тоже спорная доктрина. Особенно когда читаешь криминальную сводку.

Недавно в Венесуэле произошло разрушительное землетрясение. И снова собаки сыграли безупречную в своем бескорыстии роль, днем и ночью спасая из развалин людей, изрезав в раны лапы об обломки и арматуру разрушенных домов.

Особенно прославился бордер-колли по кличке Цунами, который уже участвовал в спасательных операциях в разрушенных стихией областях Турции и Сирии.

А ведь этот пес мог и не стать спасателем. Он вообще мог не выжить, если бы его истощенным, избитым, умирающим на улице Каракаса не нашли волонтеры. Они и передали беднягу кинологу Хорхе Беенс, который и воспитал пса-спасателя. На счету Цунами – сотни спасенных жизней. Это его видели на распространившемся по всему миру видео спящим на картонке в буквальном смысле без задних ног после того, как несколько суток он вытаскивал людей из развалин.

А вспомним историю, когда пару лет назад на одном из водоемов в Казахстане лабрадор Лорд тащил из глубины тонущую 13-летнюю девочку, пока ее не подхватили подоспевшие люди, а сам он не выбрался и погиб, или когда собака всю ночь согревала заблудившегося в тайге ребенка… Таких историй много, и каждая цепляет каждый раз заново. Цунами, которого однажды выбросили как ненужную вещь, стал тем, кто спасает чужие жизни, не спрашивая, хорошие эти люди или плохие. Собака не помнит контрактов и медалей. Она помнит только одно: рядом с человеком нужно быть полезным. Даже тому человеку, который ее однажды предал.

Мы часто рассуждаем о том, что делает нас людьми. А может, ответ давно перед глазами – и он на четырех лапах. Способность любить и служить безусловно, без расчета на благодарность, без права голоса и права выбора. Собаки умеют делать это каждый день, без выходных.

А на этой неделе я узнала еще одну «собачью» историю. Девушка из Алматы прилетела в Астану. Потом добиралась на такси до Павлодара. Потом еще триста километров до дальней пограничной заставы. Зачем? Чтобы просто познакомиться с собакой, которая вышла на пенсию из служебной жизни. И забрать к себе.

Собака оказалась больна. Забрать пока не вариант. И девушка теперь ищет ветеринара, чтобы вылечить пса, которого даже никогда не держала на руках, видела разве что на фотографиях.

Три тысячи километров ради существа, которое никогда не скажет спасибо словами, не напишет благодарность в соцсетях, не пришлет открытку на день рождения. Я сидела и думала: многие ли из нас проедут такое расстояние ради человека? Не ради выгоды, не по обязанности, не потому что «так положено», а просто потому, что где-то на далекой заставе есть тот, кому нужна помощь.

Собаки не делят мир на «своих» и «чужих» в том смысле, в каком делаем это мы. Они не спрашивают, откуда ты, сколько зарабатываешь и что о тебе говорят. Они смотрят в глаза – и либо доверяют, либо нет. И почему-то чаще доверяют. Даже после всего, что с ними сделали люди.

Вот поэтому я иногда и правда люблю собак больше, чем людей. Не потому, что разочаровалась в человечестве. Просто собаки напоминают мне, каким человек может быть, если по-настоящему захочет. Без брони, без расчета, без вопроса «а что мне за это будет».

Будьте как собаки. Хотя бы иногда. Они спасают. Не только наши жизни. Но и души…