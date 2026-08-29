Есть только миг

Вы замечали, что большую часть времени мы либо думаем о прошлом, либо предвосхищаем будущее? Те, кто помоложе, вестимо, нацелены только вперед: где учиться будут, на ком жениться, сколько денег смогут заработать.

С годами фокус несколько смещается в обратную сторону. Мы вспоминаем былые успехи, оплакиваем неудачи, скучаем по ушедшим из нашей жизни людям. Многие так любят мусолить свое прошлое, что практически перестают жить здесь и сейчас. Застревают, так сказать, в зигзагах времени.

Итого: пару десятков лет мы учимся, затем еще вдвое больше работаем и... всегда чего-то ждем. Пока подрас­тем, чтобы принимать решения самостоятельно. Пока накопим денег, чтобы путешествовать или баловать близких. Пока выздоровеем, чтобы начать радоваться жизни. Пока вырастут дети, чтобы пожить для себя...

Я говорю не об общей массе, а о конкретных людях. Например, моя бабушка – жертва советского дефицита – берегла красивую посуду для лучших времен. Нужно ли говорить, что для нее они будто так и не настали? А вот еще один вполне показательный факт: у нас дома лет двадцать простоял в коробке дорогой навороченный пылесос известной фирмы, потому что мама его трепетно оберегала. И когда недавно я его таки достала и попыталась включить, то оказалось, что сел аккумулятор или что-то вроде этого, то есть пылесос пришел в негодное состояние.

А сколько раз я сама порывалась записаться на уроки плавания! Держаться на воде умею, но всегда мечтала овладеть всеми этими красивыми стилями и щеголять своими умениями в бассейне. Но каждый раз находились тысячи причин не заняться тем, что мне действительно интересно. С таким же «успехом» мне даются столь желанные уроки игры на гитаре, курсы ораторского мастерства или по основам работы с ИИ...

«Вот выйду на пенсию – и тогда...» – знакомо, не правда ли? А доживешь ли ты до этой самой пенсии и захочешь ли тогда хоть чего-нибудь – большой вопрос.

Так не лучше ли перестать откладывать жизнь на потом, ждать каких-то более подходящих времен – понедельника, следующего лета или вожделенной пенсии? И начать больше ценить день сегодняшний, каким бы будничным и банальным он ни казался.

Закончилось лето – отлично, впереди – красивейшая осень и Новый год. Хотя нет, не так. Сегодня – один из прекрасных последних дней лета. Я сыта и относительно здорова. За окнами щебечут птицы. И у меня есть пара свободных часов побренчать на гитаре.

Я не хочу ждать понедельника, чтобы сделать зарядку, или следующего лета, чтобы снова стать счастливой. Быть здесь и сейчас, не предаваясь воспоминаниям о безвозвратно ушедшем и не живя призрачным будущим, – наверное, вот оно, настоя­щее счастье.

Не торопить жизнь, бормоча «скорее бы то или это». Не тревожиться о том, чего никогда может и не случиться. А наслаждаться этим самым мигом, спохватившись на минуту – «Как? Уже?!» – и продолжить жить, размеренно, неспешно, не ожидая, не сожалея и не сокрушаясь. Ведь, как известно: есть только миг между прошлым и будущим...