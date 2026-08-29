Есть только миг

Колонка обозревателя
Асель Муканова

«Как? Уже?!» – судорожно проносится в голове при виде календарных дат. Ну, впрочем, как обычно: не успеешь и глазом моргнуть, а лето долгожданное вновь утекает сквозь пальцы. И снова будем мы мечтать о нем, строить планы, надеяться на чудо...

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вы замечали, что большую часть времени мы либо думаем о прошлом, либо предвосхищаем будущее? Те, кто помоложе, вестимо, нацелены только вперед: где учиться будут, на ком жениться, сколько денег смогут заработать.

С годами фокус несколько смещается в обратную сторону. Мы вспоминаем былые успехи, оплакиваем неудачи, скучаем по ушедшим из нашей жизни людям. Многие так любят мусолить свое прошлое, что практически перестают жить здесь и сейчас. Застревают, так сказать, в зигзагах времени.

Итого: пару десятков лет мы учимся, затем еще вдвое больше работаем и... всегда чего-то ждем. Пока подрас­тем, чтобы принимать решения самостоятельно. Пока накопим денег, чтобы путешествовать или баловать близких. Пока выздоровеем, чтобы начать радоваться жизни. Пока вырастут дети, чтобы пожить для себя...

Я говорю не об общей массе, а о конкретных людях. Например, моя бабушка – жертва советского дефицита – берегла красивую посуду для лучших времен. Нужно ли говорить, что для нее они будто так и не настали? А вот еще один вполне показательный факт: у нас дома лет двадцать простоял в коробке дорогой навороченный пылесос известной фирмы, потому что мама его трепетно оберегала. И когда недавно я его таки достала и попыталась включить, то оказалось, что сел аккумулятор или что-то вроде этого, то есть пылесос пришел в негодное состояние.

А сколько раз я сама порывалась записаться на уроки плавания! Держаться на воде умею, но всегда мечтала овладеть всеми этими красивыми стилями и щеголять своими умениями в бассейне. Но каждый раз находились тысячи причин не заняться тем, что мне действительно интересно. С таким же «успехом» мне даются столь желанные уроки игры на гитаре, курсы ораторского мастерства или по основам работы с ИИ...

«Вот выйду на пенсию – и тогда...» – знакомо, не правда ли? А доживешь ли ты до этой самой пенсии и захочешь ли тогда хоть чего-нибудь – большой вопрос.

Так не лучше ли перестать откладывать жизнь на потом, ждать каких-то более подходящих времен – понедельника, следующего лета или вожделенной пенсии? И начать больше ценить день сегодняшний, каким бы будничным и банальным он ни казался.

Закончилось лето – отлично, впереди – красивейшая осень и Новый год. Хотя нет, не так. Сегодня – один из прекрасных последних дней лета. Я сыта и относительно здорова. За окнами щебечут птицы. И у меня есть пара свободных часов побренчать на гитаре.

Я не хочу ждать понедельника, чтобы сделать зарядку, или следующего лета, чтобы снова стать счастливой. Быть здесь и сейчас, не предаваясь воспоминаниям о безвозвратно ушедшем и не живя призрачным будущим, – наверное, вот оно, настоя­щее счастье.

Не торопить жизнь, бормоча «скорее бы то или это». Не тревожиться о том, чего никогда может и не случиться. А наслаждаться этим самым мигом, спохватившись на минуту – «Как? Уже?!» – и продолжить жить, размеренно, неспешно, не ожидая, не сожалея и не сокрушаясь. Ведь, как известно: есть только миг между прошлым и будущим...

Все колонки автора
#жизнь #время #ожидание #настоящее #мгновение #миг

Популярное

Все
Интересы страны и граждан – миссия и ответственность Курултая
Профессионалы подземной вахты
В защиту авторских прав
Установочное заседание
Путевки в Лигу конференций и Премьер-лигу
Первый жеребенок лошади Пржевальского родился в Центральном Казахстане
На все сто!
Ход Динары Садуакасовой
Продавал обещания
Казводхоз: на стадии масштабной трансформации
Вместо живительной влаги щедро «льют» обещания…
Горняк и его команда
Конституция: подходы к международным договорам
Общественный диалог должен трансформироваться в действия
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Принц Гарри и Элтон Джон выплатят газете Daily Mail $13 млн
«Балхашский тигр» Туран проголосовал в Алматы
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
Основа нации: почему вопросы семейной политики станут ключевыми в Курултае
Начало большого пути
Название Курултай возвращает казахстанцев к великим традициям степной демократии
Сразу пять партий преодолели пятипроцентный барьер - данные экзитпола Института евразийской интеграции
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Небо возможностей: как новые терминалы, транзитные авиахабы и маршруты связывают Казахстан с миром
Результаты явки на выборы в Курултай на 12.00
Токаев: Сегодняшние выборы – это лишь начало большой работы
Пропавшего ребенка нашли за 10 минут в области Абай
Народная партия Казахстана признает предварительные итоги выборов – Н. Шоканов
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Когда молчание делает соучастником преступления
Стартовала акция «Дорога в школу»
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя

Читайте также

Собаки моей души
ИИ – всемогущий?
Ускользающее лето
Встретиться с собой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]