Этот год для энтузиастов, ведущих на протяжении двух десятилетий работу по привлечению внимания к проблемам трансграничной реки, необычный. Символичный старт экспедиции был дан в начале июня в Национальном музее РК, где состоялась фотовыставка «Урал – река дружбы», ставшая наглядным отчетом о биографии лодочного похода.

Принимавший участие в ее открытии заместитель Председателя – заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов отметил огромное воспитательное значение экспедиции, являющей собой яркий пример патриотизма, деятельной любви к родному краю. А неизменный капитан сплава депутат Мажилиса Парламента РК III–V созывов Елена Тарасенко рассказала о еще одной знаменательной дате: ровно 15 лет назад команда стала международной, приняв в свои ряды оренбуржцев. Ведь общая река требует совместной заботы.

И на сей раз уральцы направились в Оренбург, где их уже ждали российские соратники. Именно оттуда члены экспедиции завтра отправятся к месту старта, который впервые состоится на территории Башкортостана, у ручейка, от которого берет начало величест­венная река – третья по протяженности в Европе после Волги и Дуная. Здесь будут установлены памятный знак и флаги Респуб­лики Казахстан, АНК и «Казахстанской правды», оказывавшей все эти годы информационную поддержку экспедиции.

Водная часть маршрута также возьмет начало в Оренбурге. В районном центре Илек, расположенном вблизи казахстанско-российской границы, состоится молодежный форум «Мы дружбой единой сильны». Диалог будет касаться взаимодействия молодежных объединений в условиях евразийской интеграции, экологического состояния Урала и прилегающих территорий. За «круглым столом» вспомнят писателей, воспевших реку, которую нельзя не любить, о том, что первые экспедиции назывались «По следам Правдухина».

Примечательно, что впервые в лодочном походе принимают участие Правдухины – племянник писателя Евгений Константинович и его сын Родион, специально приехавшие из Воронежа. И это тоже факт, подтверждающий преемственность поколений.

Неделю спустя после старта экспедицию встретят в Уральске. На торжестве, которое пройдет в казахском драматическом театре, планируется проанализировать ее 20-летнюю историю и поблагодарить тех, кто все это время был верен Уралу. Большой и яркий праздник Ивана Купалы в городском парке готовит для уральцев и гостей города белорусский этнокультурный центр «Громада». Он продолжится на турбазе «Динамо», где состоится встреча друзей и концерт бардовской песни.

Последним этапом станет водное путешествие до Атырау. По сложившейся традиции на всем протяжении маршрута будут проходить встречи с населением. А завершающим аккордом станет выход байдарочной «флотилии» в Каспийское море.